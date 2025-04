Sana her zaman çok güvenir, yersiz kıskançlıklara girmez ve kişisel alanına saygı gösterir. Kendine olan güvenini artırmak için sürekli seni destekler ve yanında olduğunu her an hissettirir. Senin özgürlüğüne değer verirken, aynı zamanda her adımında seni cesaretlendirir. Yaptığın seçimlere ve kararlarına saygı gösterir, her durumda senin yanındadır. Bu güven, ilişkiyi daha sağlam, senin de kendini daha güçlü hissetmeni sağlar.