Ben Buldum Sanırım! Doğru Kişiyle Olduğunu Gösteren 10 Belirti

İlk andan itibaren onun doğru kişi olduğunu anlamak gerçekten bir duygu meselesi. O anı hissetmek, içindeki derin bir farkındalıkla anlayabilmek... Sanki o kişiyle bir gelecek var, sanki hayat seni bir yerden götürüp, onu bulmanı sağlamış. O tanıdık bakışlar, o ilk gülüş… Sanki başka bir zamanda, başka bir yerde de bir geçmişi paylaşıyormuşsunuz gibi bir his. Bu, sadece bir tesadüf değil, bir bağ gibi, bir anlam gibi… İçinde büyüyen bir his var, ne olursa olsun çok şeyler yaşanacak, her anı özel olacak gibi...