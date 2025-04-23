Oytun Erbaş'tan Tartışma Yaratan Sözler: “Tüm Erkekler Doğuştan Otistik”

Bilimsel açıklamaları ve sıra dışı yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Dr. Oytun Erbaş, bu kez TV100 ekranlarında yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Erbaş, erkeklerin beyin yapısıyla ilgili yaptığı yorumda, “Tüm erkekler doğuştan otistiktir” ifadelerini kullandı.