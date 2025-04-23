Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Oytun Erbaş'tan Tartışma Yaratan Sözler: “Tüm Erkekler Doğuştan Otistik”

Oytun Erbaş'tan Tartışma Yaratan Sözler: “Tüm Erkekler Doğuştan Otistik”

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
23.04.2025 - 12:44

Bilimsel açıklamaları ve sıra dışı yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Dr. Oytun Erbaş, bu kez TV100 ekranlarında yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Erbaş, erkeklerin beyin yapısıyla ilgili yaptığı yorumda, “Tüm erkekler doğuştan otistiktir” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Otizmlilerin sosyal becerilerinin genellikle düşük olduğunu belirten Erbaş, erkek beynindeki testosteron hormonunun, beyinde iltihabı artırdığını öne sürdü.

Otizmlilerin sosyal becerilerinin genellikle düşük olduğunu belirten Erbaş, erkek beynindeki testosteron hormonunun, beyinde iltihabı artırdığını öne sürdü.

Bu durumu erkeklerin otistik özellikler göstermesiyle ilişkilendiren Erbaş, “Erkeklerin hepsi otistiktir” diyerek tartışmanın fitilini ateşledi. Dr. Erbaş’ın bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcıya ifadeleri bilimsel dayanağını sorgulattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın