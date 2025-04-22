Geçim Sıkıntısı Sebebiyle Pazarcılık Yapan Emekli Öğretmen Sokak Röportajında Sitem Etti

@voxpop adlı sayfa pazarcılara mikrofon uzattı. Pazarda tezgah açanlardan biri de emekli öğretmendi. Röportaj veren emekli öğretmen, emekli maaşları sebebiyle pazarcılık yaptığını dile getirdi. “Bizi bu hale getirenler utansın” diyen emekli öğretmen, 69 yaşındaydı. Çoluk çocuk, torun tombalak derken emekli maaşının geçinmeye yetmemesine sitem etti. Gelin detaylara geçelim.
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Emekliler sokak röportajlarında sık sık dertlerini dile getiriyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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