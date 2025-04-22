Türk Gezgin Tayland’da Gördüğü Büyü ve Tılsım Pazarını Paylaştı: “Aşk, Para, Hamilelik, İş…”

@ilyushhka adlı Instagram hesabından içerikler üreten Türk gezgin, Tayland seyahatinde karşılaştığı bir pazarı paylaşmasıyla dikkat çekti. Pazardaki tezgahlar büyüler ve tılsımlarla doluydu. Gezgin, Tayland kültüründe tılsımın önemli rol oynadığını ve arabalarda, iş yerlerinde, evlerde sıkça rastlandığını dile getirdi. Pazardaki ürünler yapay olsa da bu tarz ürünlerin satışının olması bir tedirginlik hissettirmedi değil. Gelin detaylara geçelim!