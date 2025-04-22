Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Türk Gezgin Tayland’da Gördüğü Büyü ve Tılsım Pazarını Paylaştı: “Aşk, Para, Hamilelik, İş…”

Türk Gezgin Tayland’da Gördüğü Büyü ve Tılsım Pazarını Paylaştı: “Aşk, Para, Hamilelik, İş…”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.04.2025 - 20:55

İçerik Devam Ediyor

@ilyushhka adlı Instagram hesabından içerikler üreten Türk gezgin, Tayland seyahatinde karşılaştığı bir pazarı paylaşmasıyla dikkat çekti. Pazardaki tezgahlar büyüler ve tılsımlarla doluydu. Gezgin, Tayland kültüründe tılsımın önemli rol oynadığını ve arabalarda, iş yerlerinde, evlerde sıkça rastlandığını dile getirdi. Pazardaki ürünler yapay olsa da bu tarz ürünlerin satışının olması bir tedirginlik hissettirmedi değil. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

İzleyiciler video karşısında yorumlarda buluştu.

İzleyiciler video karşısında yorumlarda buluştu.

Yengelerinin favori lokasyonu olduğunu söyleyerek mizah katanlar oldu. Yalnızca Tayland’da değil, ülkemizde de büyüye inanılıyor biliyorsunuz ki. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın