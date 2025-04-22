Türk Gezgin Tayland’da Gördüğü Büyü ve Tılsım Pazarını Paylaştı: “Aşk, Para, Hamilelik, İş…”

@ilyushhka adlı Instagram hesabından içerikler üreten Türk gezgin, Tayland seyahatinde karşılaştığı bir pazarı paylaşmasıyla dikkat çekti. Pazardaki tezgahlar büyüler ve tılsımlarla doluydu. Gezgin, Tayland kültüründe tılsımın önemli rol oynadığını ve arabalarda, iş yerlerinde, evlerde sıkça rastlandığını dile getirdi. Pazardaki ürünler yapay olsa da bu tarz ürünlerin satışının olması bir tedirginlik hissettirmedi değil. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzleyiciler video karşısında yorumlarda buluştu.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın