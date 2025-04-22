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Güzellik Merkezinde Botoks Yaptıran Kadın Soluğu Hastanede Aldı

Güzellik Merkezinde Botoks Yaptıran Kadın Soluğu Hastanede Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.04.2025 - 19:50

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Kahramanmaraş’ta yaşayan Sibel Çınar adlı kadın, botoks işlemi yaptırmak için güzellik merkezine gitti. Kaş ortası, alın ve göz çevresi için botoks işlemi yaptıran Çınar, tanınmaz hale geldi. Soluğu hastanede alan kadın, işlem için doktor tercih etmediğinden dolayı pişmanlığını dile getirdi ve botoks yaptırmak isteyenlere seslendi. İlk kez botoks yaptırmadığını ancak daha önceki işlemlerde böyle bir sonuç yaşamadığını da aktardı.

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Çınar, daha önceki botoks işlemlerinde hep doktorları tercih ettiğini söyledi.

Çınar, daha önceki botoks işlemlerinde hep doktorları tercih ettiğini söyledi.

Estetik işlem yaptırmayı düşünüyorsanız yalnızca doktorlara başvurmanız gerektiğini sizler de unutmamalısınız. Kalitesiz ve cilde uygun olmayan malzemeler ne yazık ki merdiven altı birçok işletmede kullanılıyor. Bu sebeple araştırma yapmadan böyle bir işleme başvurmamak önemli.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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