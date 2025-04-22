Güzellik Merkezinde Botoks Yaptıran Kadın Soluğu Hastanede Aldı

Kahramanmaraş’ta yaşayan Sibel Çınar adlı kadın, botoks işlemi yaptırmak için güzellik merkezine gitti. Kaş ortası, alın ve göz çevresi için botoks işlemi yaptıran Çınar, tanınmaz hale geldi. Soluğu hastanede alan kadın, işlem için doktor tercih etmediğinden dolayı pişmanlığını dile getirdi ve botoks yaptırmak isteyenlere seslendi. İlk kez botoks yaptırmadığını ancak daha önceki işlemlerde böyle bir sonuç yaşamadığını da aktardı.
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Çınar, daha önceki botoks işlemlerinde hep doktorları tercih ettiğini söyledi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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