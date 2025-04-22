Güzellik Merkezinde Botoks Yaptıran Kadın Soluğu Hastanede Aldı

Kahramanmaraş’ta yaşayan Sibel Çınar adlı kadın, botoks işlemi yaptırmak için güzellik merkezine gitti. Kaş ortası, alın ve göz çevresi için botoks işlemi yaptıran Çınar, tanınmaz hale geldi. Soluğu hastanede alan kadın, işlem için doktor tercih etmediğinden dolayı pişmanlığını dile getirdi ve botoks yaptırmak isteyenlere seslendi. İlk kez botoks yaptırmadığını ancak daha önceki işlemlerde böyle bir sonuç yaşamadığını da aktardı.