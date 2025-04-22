Geometri Bilgilerini Konuşturarak Tıraş Yapan Berberin Profesyonelliği Şapka Çıkarttırdı!

Bir berberin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri dünya çapında etkileşimlerin odağı oldu. Çünkü her müşterisine özel bir tıraş yapıyordu. Bunu da geometri bilgileri sayesinde gerçekleştiriyordu. Müşterilerinin yüz hatlarına göre nasıl bir kesim yapması gerektiğini geometrik olarak hesaplayan berber ilginç bir deneyime vesile oluyordu. Gelin bir de birlikte izleyelim!