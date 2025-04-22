Geometri Bilgilerini Konuşturarak Tıraş Yapan Berberin Profesyonelliği Şapka Çıkarttırdı!

Bir berberin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri dünya çapında etkileşimlerin odağı oldu. Çünkü her müşterisine özel bir tıraş yapıyordu. Bunu da geometri bilgileri sayesinde gerçekleştiriyordu. Müşterilerinin yüz hatlarına göre nasıl bir kesim yapması gerektiğini geometrik olarak hesaplayan berber ilginç bir deneyime vesile oluyordu. Gelin bir de birlikte izleyelim!
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Her berbere gittiğinde mutsuz ayrılanlardansanız belki de çare geometrik bir tıraştadır.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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