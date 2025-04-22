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Geometri Bilgilerini Konuşturarak Tıraş Yapan Berberin Profesyonelliği Şapka Çıkarttırdı!

Geometri Bilgilerini Konuşturarak Tıraş Yapan Berberin Profesyonelliği Şapka Çıkarttırdı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.04.2025 - 18:57

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Bir berberin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri dünya çapında etkileşimlerin odağı oldu. Çünkü her müşterisine özel bir tıraş yapıyordu. Bunu da geometri bilgileri sayesinde gerçekleştiriyordu. Müşterilerinin yüz hatlarına göre nasıl bir kesim yapması gerektiğini geometrik olarak hesaplayan berber ilginç bir deneyime vesile oluyordu. Gelin bir de birlikte izleyelim!

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İşte detaylar 👇

Her berbere gittiğinde mutsuz ayrılanlardansanız belki de çare geometrik bir tıraştadır.

Her berbere gittiğinde mutsuz ayrılanlardansanız belki de çare geometrik bir tıraştadır.

Şaka bir yana ancak tıraşın yüz hatlarına uygun şekilde yapılması da önemli bir unsur. Ne diyorsunuz, mahalle berberlerine de geometrik tıraş güncellemesi gelmeli mi? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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