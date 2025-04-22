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3D Yazıcı ile Bacağı Olmayan Tavuğa Protez Ayak Yapan Kişi Alkışları Topladı

3D Yazıcı ile Bacağı Olmayan Tavuğa Protez Ayak Yapan Kişi Alkışları Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.04.2025 - 21:48

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@domated3d adlı Instagram sayfasından 3D yazıcı ile ürettiği parçalara dair içerikler üreten bir kişi, takipçisinin isteği doğrultusunda vesile olduğu bir olayı paylaştı. Takipçisi, tavuğunun ayağının koptuğunu söyleyerek 3D yazıcı ile yeni bir ayak yapıp yapamayacağını sormuştu. Talebi geri çevirmeyen kişi, tavuğun yeniden sağlığına kavuşmasına yardımcı oldu. Gelin süreci birlikte izleyelim!

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Geçtiğimiz yıllarda bir tavuğun hastaneye gittiği anlar sosyal medyada viral olmuştu hatırlarsanız.

Geçtiğimiz yıllarda bir tavuğun hastaneye gittiği anlar sosyal medyada viral olmuştu hatırlarsanız.

Tavuğun sahibi hemşireden pansuman yapmasını rica etmişti ancak hemşire yapmamıştı. Bu videonun popüler olmasıyla birlikte o sahneler yeniden akıllara geldi. İzleyiciler “sonunda tavuğa yardım eden birisi” diyerek geçmişi andı. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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