3D Yazıcı ile Bacağı Olmayan Tavuğa Protez Ayak Yapan Kişi Alkışları Topladı

@domated3d adlı Instagram sayfasından 3D yazıcı ile ürettiği parçalara dair içerikler üreten bir kişi, takipçisinin isteği doğrultusunda vesile olduğu bir olayı paylaştı. Takipçisi, tavuğunun ayağının koptuğunu söyleyerek 3D yazıcı ile yeni bir ayak yapıp yapamayacağını sormuştu. Talebi geri çevirmeyen kişi, tavuğun yeniden sağlığına kavuşmasına yardımcı oldu. Gelin süreci birlikte izleyelim!