Almanya ve Türkiye Yine Kıyas Konusu: Almanya’da Yaşayan Bir Türk, Okullardaki Kuralları Karşılaştırdı

Almanya ve Türkiye kıyas konusu olmaya doyamıyor. Özellikle Türkiye’den Almanya’ya göç edenler ülkeler arasındaki farklara dikkat çekiyor. Şimdiyse Melina Aslan adlı sosyal medya kullanıcısı Almanya’daki okul kuralları ile Türkiye’deki okul kurallarını kıyasladı. Türkiye’de kuralların daha katı olduğuna vurgu yapmak istedi. Gelin detaylara geçelim!
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İçerik üreticisi farklılıkları sıraladıktan sonra takipçilerine sordu: “Hangisi daha iyi?”
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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