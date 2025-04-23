Eski Hakem Ali Palabıyık’tan Canlı Yayında “Külliye” İddiası: HT Spor Ekranı Yeşile Döndü!

Eski Süper Lig hakemi Ali Palabıyık, canlı yayında yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme oturdu. HT Spor ekranlarında yayınlanan Gözler Hakemde programına konuk olan Palabıyık, hakem atamalarıyla ilgili dikkat çekici bir iddiada bulundu.

Palabıyık, Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyelerinin kendisine 'Külliye’den haber bekliyoruz' dediklerini söyledi.