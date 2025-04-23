Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Eski Hakem Ali Palabıyık’tan Canlı Yayında “Külliye” İddiası: HT Spor Ekranı Yeşile Döndü!

Eski Hakem Ali Palabıyık’tan Canlı Yayında “Külliye” İddiası: HT Spor Ekranı Yeşile Döndü!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
23.04.2025 - 09:49

İçerik Devam Ediyor

Eski Süper Lig hakemi Ali Palabıyık, canlı yayında yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme oturdu. HT Spor ekranlarında yayınlanan Gözler Hakemde programına konuk olan Palabıyık, hakem atamalarıyla ilgili dikkat çekici bir iddiada bulundu.

Palabıyık, Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyelerinin kendisine 'Külliye’den haber bekliyoruz' dediklerini söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Palabıyık'ın "külliye" iddiasının hemen ardından HT Spor canlı yayını aniden kesildi ve ekran yeşil renge büründü.

Palabıyık'ın "külliye" iddiasının hemen ardından HT Spor canlı yayını aniden kesildi ve ekran yeşil renge büründü.

Programın moderatörü Murat Fevzi Tanırlı, reklam dönüşünde 'rejide teknik bir sorun yaşandığını' belirtti. Ancak kanalın YouTube kanalındaki program kaydının, Palabıyık’ın bu iddiayı dile getirmesinden hemen önce sona erdiği görüldü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın