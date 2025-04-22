90 Dakikalık Performansı İlginç Ödüllerle Taçlandırılan Futbolcular

Futbolda sponsorlar artık neredeyse her şey demek. Maç önlerinde, maç içinde, maç sonunda her yerde kendini gösteren sponsorlar bazı liglerde bir de maçın adamı ödülüyle kendilerine yer buluyor. Bazı ödüller ise kazanandan çok konuşturuyor kendini. Sponsorla bağlantılı olması için verilen ödüller zorlama gözüküyor ancak sosyal medyaya da viral olarak geri dönüyor. O ödüllerden bazılarını derledik.