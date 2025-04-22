90 Dakikalık Performansı İlginç Ödüllerle Taçlandırılan Futbolcular
Futbolda sponsorlar artık neredeyse her şey demek. Maç önlerinde, maç içinde, maç sonunda her yerde kendini gösteren sponsorlar bazı liglerde bir de maçın adamı ödülüyle kendilerine yer buluyor. Bazı ödüller ise kazanandan çok konuşturuyor kendini. Sponsorla bağlantılı olması için verilen ödüller zorlama gözüküyor ancak sosyal medyaya da viral olarak geri dönüyor. O ödüllerden bazılarını derledik.
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Sony marka küçük bir televizyon...
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Maçın adamına otomobil yağı...
Kamp gecelerinin vazgeçilmezi...
Kamp geceleri için bir ürün daha...
Zimbabwe'den sevgilerle...
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Bir tık işlevsel bir hediye tesiste Wi-Fi iyi çekmiyorsa...
Malawi'den bir ödül...
Bu ödül de Arjantin'den...
Odegaard böyle zorlu yollardan döndü zirveye...
Malawi'ye bir tık fazladan gülmüş olabiliriz.
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Gamer futbolcular buraya...
VE BONUS: Norveç Ligi’nde Bryne formasıyla maçın adamı seçilen Axel Kryger'e hediye olarak kuzu verildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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