onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
90 Dakikalık Performansı İlginç Ödüllerle Taçlandırılan Futbolcular

90 Dakikalık Performansı İlginç Ödüllerle Taçlandırılan Futbolcular

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.04.2025 - 14:34 Son Güncelleme: 22.04.2025 - 14:49

Futbolda sponsorlar artık neredeyse her şey demek. Maç önlerinde, maç içinde, maç sonunda her yerde kendini gösteren sponsorlar bazı liglerde bir de maçın adamı ödülüyle kendilerine yer buluyor. Bazı ödüller ise kazanandan çok konuşturuyor kendini. Sponsorla bağlantılı olması için verilen ödüller zorlama gözüküyor ancak sosyal medyaya da viral olarak geri dönüyor. O ödüllerden bazılarını derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sony marka küçük bir televizyon...

Sony marka küçük bir televizyon...

Şu an dev LED ekranlar, LCD'ler olabilir ama o zamanın teknolojisinde belki de en iyisiydi. İngiltere Lig Kupası 2.Tur maçında David Cork böyle bir ödülün sahibi oluyor.

Maçın adamına otomobil yağı...

Maçın adamına otomobil yağı...

Sudan Premier Ligi'nin sponsoru bir oto yağ şirketi olunca maç ödülü de başka ne olabilirdi ki?

Kamp gecelerinin vazgeçilmezi...

Kamp gecelerinin vazgeçilmezi...

Gana Premier Lig'de lige sponsor mudur yoksa birinin gönlünden kopup da mı oraya gelmiş bilinmez ama maçın adamına terlik hediye ediyorlar.

Kamp geceleri için bir ürün daha...

Kamp geceleri için bir ürün daha...

Karayipler'deki en üst seviye ligde maçın adamı kuruyemiş dolu bir paket kazanıyor.

Zimbabwe'den sevgilerle...

Zimbabwe'den sevgilerle...

En farklı ödül denebilecek ödül Zimbabwe 1.Lig'inde veriliyor. İki 12'lik bira paketi ile 90 dakikanın yıldızına 24 bira veriliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir tık işlevsel bir hediye tesiste Wi-Fi iyi çekmiyorsa...

Bir tık işlevsel bir hediye tesiste Wi-Fi iyi çekmiyorsa...

Güney Afrika'da en üst ligin sponsoru bir telekom şirketi olunca maçın adamına 5 GB'lık bir internet paketini uygun görmüş.

Malawi'den bir ödül...

Malawi'den bir ödül...

Malawi'de maçın adamına canlı bir tavuk veriliyor. 30 maçlık sezonda 5-6 kez bu ödüle layık görülmek küçük çaplı bir çiftliğin başlangıcı olabilir.

Bu ödül de Arjantin'den...

Bu ödül de Arjantin'den...

River Plate kalecisi Franco Armani maçın adamı olarak kralın kim olduğunu göstermiş gibi duruyor.

Odegaard böyle zorlu yollardan döndü zirveye...

Odegaard böyle zorlu yollardan döndü zirveye...

Real Sociedad forması giydiği dönemlerde bir maçın ardından Norveçli oyuncuya dev bir balık verildi maçın adamı olarak.

Malawi'ye bir tık fazladan gülmüş olabiliriz.

Malawi'ye bir tık fazladan gülmüş olabiliriz.

Bu hediye de Polonya'nın en üst liginden...Gornik Zabrze futbolcusuna canlı bir tavuk hediye ediliyor. Tabi kafes detayı eklenmiş.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gamer futbolcular buraya...

Gamer futbolcular buraya...

Carabo Cup'ta maçın adamı ödülünü alan Brentford futbolcusu Said Benrahma'ya bir de Play Station oyunu Crash Bandicoot 4 hediye edilmiş.

VE BONUS: Norveç Ligi’nde Bryne formasıyla maçın adamı seçilen Axel Kryger'e hediye olarak kuzu verildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın