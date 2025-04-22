Fatih Terim ve Jorge Jesus, Suudi Arabistan'da Karşı Karşıya Geldi
Suudi Arabistan futbolunun değişen yapısıyla birlikte Avrupa'dan pek çok isim ülkeye geldi. Jorge Jesus bir süredir burada görev yaparken ülkemizden de bazı futbolcular Suudi Arabistan'da ter döktü. Son olarak ise Fatih Terim, Vitor Pereira'nın görevden ayrıldığı Al Shabab'ın başına geçti.
Jesus ve Terim dün karşı karşıya geldiler ve bol gollü bir maça imza attılar.
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Suudi Arabistan Pro Lig'de dün Al Hilal ile Al Shabab karşı karşıya geldi.
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Maç 2-2 sona erdi.
Terim'in bileği bükülmüyor.
Jesus'un hedefi şampiyonluk...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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