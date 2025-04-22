Fatih Terim ve Jorge Jesus, Suudi Arabistan'da Karşı Karşıya Geldi

Suudi Arabistan futbolunun değişen yapısıyla birlikte Avrupa'dan pek çok isim ülkeye geldi. Jorge Jesus bir süredir burada görev yaparken ülkemizden de bazı futbolcular Suudi Arabistan'da ter döktü. Son olarak ise Fatih Terim, Vitor Pereira'nın görevden ayrıldığı Al Shabab'ın başına geçti.

Jesus ve Terim dün karşı karşıya geldiler ve bol gollü bir maça imza attılar.