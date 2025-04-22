onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fatih Terim ve Jorge Jesus, Suudi Arabistan'da Karşı Karşıya Geldi

Fatih Terim ve Jorge Jesus, Suudi Arabistan'da Karşı Karşıya Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.04.2025 - 09:28

Suudi Arabistan futbolunun değişen yapısıyla birlikte Avrupa'dan pek çok isim ülkeye geldi. Jorge Jesus bir süredir burada görev yaparken ülkemizden de bazı futbolcular Suudi Arabistan'da ter döktü. Son olarak ise Fatih Terim, Vitor Pereira'nın görevden ayrıldığı Al Shabab'ın başına geçti. 

Jesus ve Terim dün karşı karşıya geldiler ve bol gollü bir maça imza attılar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Suudi Arabistan Pro Lig'de dün Al Hilal ile Al Shabab karşı karşıya geldi.

Suudi Arabistan Pro Lig'de dün Al Hilal ile Al Shabab karşı karşıya geldi.

Suudi Arabistan'da şampiyonluk mücadelesi veren Jorge Jesus'un teknik direktörlük yaptığı Al Hilal evinde Fatih Terim'in yönettiği Al Shabab'ı ağırladı. İki tecrübeli teknik adamın maçı güzel bir mücadeleye ve bol bole sahne oldu.

Maç 2-2 sona erdi.

Maç 2-2 sona erdi.

Al Shabab, 7.dakikada Podence ile öne geçti, ev sahibi Sırp yıldız Milinkovic-Savic ile eşitliği sağladı. 

İkinci yarının hemen başında Al-Dawsari ile 2-1 öne geçen Al Hilal 68'te Al-Shwirekh'in golünü önleyemedi ve maç 2-2 bitti.

Terim'in bileği bükülmüyor.

Terim'in bileği bükülmüyor.

Bu sonuçla birlikte son 9 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Fatih Terim'in öğrencileri, 51 puana yükseldi ve 6. sırada konumlandı. Vitor Pereira'nın Wolves'a transfer olduğu dönemde aynı konumda olan takım bu süreçte yerini sağlamlaştırdı ve ilk dört şansı yarattı kendine.

Jesus'un hedefi şampiyonluk...

Jesus'un hedefi şampiyonluk...

Jesus ligde şampiyonluk mücadelesi veriyor. Lider Al Ittihad ile puan farkını 1'e indirme fırsatını kaçıran Jorge Jesus'un ekibi ise 62 puanla 2. sırada yer alıyor ve son haftalara dezavantajlı giriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın