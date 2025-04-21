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Yardımcısı 6-0'lık Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinden Sonra Lorant'ın Ne Yaptığını Anlattı

Yardımcısı 6-0'lık Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinden Sonra Lorant'ın Ne Yaptığını Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.04.2025 - 13:46

Bir dönem ülkemizde de farklı takımlar çalıştıran Werner Lorant dün vefat etti. Kariyerindeki en önemli adımlardan biri olan Fenerbahçe'de de iz bırakan Lorant için şüphesiz en önemli maç 6-0'lık Galatasaray derbisiydi. 

O günlerde Lorant'ın yardımcısı olan Engin Fırat, derbiyi ve yaşananları anlattı. Engin Fırat derbi için 'Galatasaraylılardan çok biz şaşırdık' dediği derbide Lorant'ın tavırlarını açıkladı. 

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Werner Lorant, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Werner Lorant, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Lorant, Türkiye'de Fenerbahçe, Kasımpaşa, Erciyesspor ve Sivasspor'da görev yaptı. 1860 Münih'te efsane olan Alman teknik direktör Fenerbahçe'de de şüphesiz derbi zaferiyle hatırlanıyor. 

O maçı, o dönem yardımcısı Engin Fırat, Skorer'e anlattı.

"Galatasaraylılardan çok biz şaşırdık"

"Galatasaraylılardan çok biz şaşırdık"

Engin Fırat, 6-0'lık skorun rakiplerinden çok kendilerinin şaşırdığını söyledi. Fırat, “Bu 6-0’lık maçtan sonra ben birkaç sefer söylemiştim ve ‘biz gerçekten şoka girmiştik’. Galatasaray’dan fazla biz şoka girmiştik, kimse böyle bir şey beklemiyordu. Maçtan sonra da ne kutlama oldu ne de bir eğlence.' dedi.

Peki Lorant neler yaptı?

Peki Lorant neler yaptı?

Engin Fırat, maçtan sonra Lorant'ın neler yaptığını da anlattı. Fırat, 'Lorant sıradan bir maç gibi gördü ve erkenden yatmaya gitti, hiçbir şey olmamış gibi. Değişik bir karakterdi hiçbir şeyi büyütmeyen, aynı zamanda küçümsemeyen ayağı hep yere sağlam basan futbolu seven bir insandı.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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