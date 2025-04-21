Yardımcısı 6-0'lık Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinden Sonra Lorant'ın Ne Yaptığını Anlattı

Bir dönem ülkemizde de farklı takımlar çalıştıran Werner Lorant dün vefat etti. Kariyerindeki en önemli adımlardan biri olan Fenerbahçe'de de iz bırakan Lorant için şüphesiz en önemli maç 6-0'lık Galatasaray derbisiydi.

O günlerde Lorant'ın yardımcısı olan Engin Fırat, derbiyi ve yaşananları anlattı. Engin Fırat derbi için 'Galatasaraylılardan çok biz şaşırdık' dediği derbide Lorant'ın tavırlarını açıkladı.

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