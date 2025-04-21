Yardımcısı 6-0'lık Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinden Sonra Lorant'ın Ne Yaptığını Anlattı
Bir dönem ülkemizde de farklı takımlar çalıştıran Werner Lorant dün vefat etti. Kariyerindeki en önemli adımlardan biri olan Fenerbahçe'de de iz bırakan Lorant için şüphesiz en önemli maç 6-0'lık Galatasaray derbisiydi.
O günlerde Lorant'ın yardımcısı olan Engin Fırat, derbiyi ve yaşananları anlattı. Engin Fırat derbi için 'Galatasaraylılardan çok biz şaşırdık' dediği derbide Lorant'ın tavırlarını açıkladı.
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Werner Lorant, 76 yaşında hayatını kaybetti.
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"Galatasaraylılardan çok biz şaşırdık"
Peki Lorant neler yaptı?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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