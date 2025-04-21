Fatih Terim'in Sosyal Medyadan Gelen Hakarete Açtığı Dava Sonuçlandı
Sosyal medyanın hayatımıza tamamen girmesiyle birlikte burada başka sorunlar da baş göstermeye başladı. Hakaretin çok daha kolay olduğu sosyal medyada birçok dava açılıyor, kimi dava sonuçsuz kalırken bazı davalarda da sonuna kadar gidiliyor Sosyal medya kullanıcılarının ünlü kişiler haricinde kullanıcıların birbirine ettiği küfürler ise neredeyse dava bile olmuyor.
Teknik direktör Fatih Terim ise kendisine edilen bir küfürü mahkemeye taşıdı.
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Terim'den hakaret davası...
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Fatih Terim, rencide edildiğini söyledi.
Mahkeme cezaya hükmetti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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