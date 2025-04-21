Fatih Terim'in Sosyal Medyadan Gelen Hakarete Açtığı Dava Sonuçlandı

Sosyal medyanın hayatımıza tamamen girmesiyle birlikte burada başka sorunlar da baş göstermeye başladı. Hakaretin çok daha kolay olduğu sosyal medyada birçok dava açılıyor, kimi dava sonuçsuz kalırken bazı davalarda da sonuna kadar gidiliyor Sosyal medya kullanıcılarının ünlü kişiler haricinde kullanıcıların birbirine ettiği küfürler ise neredeyse dava bile olmuyor.

Teknik direktör Fatih Terim ise kendisine edilen bir küfürü mahkemeye taşıdı.

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