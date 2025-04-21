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Fatih Terim'in Sosyal Medyadan Gelen Hakarete Açtığı Dava Sonuçlandı

Fatih Terim'in Sosyal Medyadan Gelen Hakarete Açtığı Dava Sonuçlandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.04.2025 - 13:00

Sosyal medyanın hayatımıza tamamen girmesiyle birlikte burada başka sorunlar da baş göstermeye başladı. Hakaretin çok daha kolay olduğu sosyal medyada birçok dava açılıyor, kimi dava sonuçsuz kalırken bazı davalarda da sonuna kadar gidiliyor Sosyal medya kullanıcılarının ünlü kişiler haricinde kullanıcıların birbirine ettiği küfürler ise neredeyse dava bile olmuyor.

Teknik direktör Fatih Terim ise kendisine edilen bir küfürü mahkemeye taşıdı.

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Terim'den hakaret davası...

Terim'den hakaret davası...

Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al-Shabab'ın teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medyada Mahmut Ç. adlı bir kişinin kendisine yönelik hakaret içeren paylaşımı üzerine hukuki süreci başlattı.

Sabah'ın haberine göre, Mahmut Ç. adlı bir kişi geçtiğimiz yıl sosyal medyada Fatih Terim’e yönelik hakaret içeren bir paylaşım yaptı. Herkese açık şekilde “İ..e Fatih Terim” ifadesini kullanan bu paylaşım, ünlü teknik direktörü öfkelendirdi. Paylaşımı fark eden Terim, hemen hukuki yollara başvurdu. Adliyeye giden Terim, Mahmut Ç. hakkında dava açtı.

Fatih Terim, rencide edildiğini söyledi.

Fatih Terim, rencide edildiğini söyledi.

Fatih Terim, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, şüpheli Mahmut Ç.'nin sözlerinin ne mesleğine ne de düşüncelerine yönelik olduğunu, doğrudan kendisini ve ailesini hedef alan terbiyesiz ve haksız bir saldırı niteliği taşıdığını belirtti. Davalının açıkça hakaret ederek kişilik haklarını ihlal ettiğini vurgulayan Terim, milyonlarca kişinin bulunduğu bir platformda itibarsızlaştırıldığını ve bu nedenle rencide olduğunu ifade etti.

Mahkeme cezaya hükmetti.

Mahkeme cezaya hükmetti.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tarafların savunmaları dinlendikten sonra dosya karara bağlandı. Mahkeme, Mahmut Ç.'nin paylaşımının Fatih Terim’in kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğuna ve bu nedenle manevi tazminat hakkı doğurduğuna hükmetti. Karar doğrultusunda Mahmut Ç., Fatih Terim’e 3 bin TL manevi tazminat ödeyecek.

Fatih Terim, mahkemeye sunduğu dilekçede Mahmut Ç.'nin annesi ve eşine yönelik son derece çirkin, yakışıksız ve ağza alınmayacak ifadeler kullandığını belirtti. Paylaşımın yalnızca kendisini değil doğrudan ailesini de hedef aldığını vurgulayan Terim, bu durumun açıkça kişilik haklarına saldırı teşkil ettiğini ve hukuki müdahaleyi zorunlu kıldığını ifade etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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