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Futboldaki "Normal Doğum" Pankartına Cevabı Kadın Basketbolcular Verdi

Futboldaki "Normal Doğum" Pankartına Cevabı Kadın Basketbolcular Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.04.2025 - 11:54

Geçtiğimiz hafta futbolda yaşanan pankart skandalının etkisi sürüyor. Önce Sağlık Bakanı'nın 'Kadınlar futbol izlemiyor mu?' çıkışı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bundan neden rahatsız oldunuz?' cevabı ile 'Normal doğum' vurgusu devam etti. Resmi Gazete'de yayınlanan bildiriyle de özel hastanelerin sezaryen doğumu zorunlu olmadıkça yapamayacakları söylendi. 

Kadınların bedeni üzerine yorum yapan, direktif veren erkek futbolcuların taşıdığı bu pankarta cevap parkedeki kadınlardan geldi.

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Play Off serisi ilk maçı oynandı.

Play Off serisi ilk maçı oynandı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) play-off çeyrek final eşlemelerinin ilk maçına çıkan Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor evinde Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri ile karşılaştı. 

Basketbol Plaf-Off'un ilk maçında Turgutlu Belediyespor rakibini 68-46 yenerek seriye başladı. 

Maça damgasını vuran ise maç önünde açılan pankart oldu.

Geçtiğimiz hafta taşınan pankartın etkileri sürüyor.

Geçtiğimiz hafta taşınan pankartın etkileri sürüyor.

Sivasspor'un maça 'Doğal olan normal doğum' pankartı hayli tepki çekmişti. Kadınların bedeni üzerine olan bu pankart kadınlardan tepki çekerken önce Sağlık Bakanı Memişoğlu ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan pankartı savundu. 

Bu pankarta ve gündeme karşılık Turgutlu Belediyesi takımının kadın basketbolcuları maça dikkat çeken bir pankartla çıktı.

Pankart büyük alkış aldı.

Pankart büyük alkış aldı.

Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor ile Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri ile oynadığı karşılaşma öncesinde, ev sahibi takım 'Nasıl doğduğu değil, niye yaşayamadığı!.. Çocuk cinayetlerine ses ver - kadının bedeni kadının kararı” yazılı pankartla maça çıktı.

Tribünlerde de yenidoğan çocukların ölümleri ve kadın cinayetlerine yönelik dövizler yer aldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Ern

En iyisi bu olmuş gidip erkek düşmanlığı yapıp paylaşım yapanlar şöyle düzgün şeyleri paylaşın diğerlerinden bir farkınız olsun