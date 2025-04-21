Futboldaki "Normal Doğum" Pankartına Cevabı Kadın Basketbolcular Verdi

Geçtiğimiz hafta futbolda yaşanan pankart skandalının etkisi sürüyor. Önce Sağlık Bakanı'nın 'Kadınlar futbol izlemiyor mu?' çıkışı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bundan neden rahatsız oldunuz?' cevabı ile 'Normal doğum' vurgusu devam etti. Resmi Gazete'de yayınlanan bildiriyle de özel hastanelerin sezaryen doğumu zorunlu olmadıkça yapamayacakları söylendi.

Kadınların bedeni üzerine yorum yapan, direktif veren erkek futbolcuların taşıdığı bu pankarta cevap parkedeki kadınlardan geldi.