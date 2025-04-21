Futboldaki "Normal Doğum" Pankartına Cevabı Kadın Basketbolcular Verdi
Geçtiğimiz hafta futbolda yaşanan pankart skandalının etkisi sürüyor. Önce Sağlık Bakanı'nın 'Kadınlar futbol izlemiyor mu?' çıkışı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bundan neden rahatsız oldunuz?' cevabı ile 'Normal doğum' vurgusu devam etti. Resmi Gazete'de yayınlanan bildiriyle de özel hastanelerin sezaryen doğumu zorunlu olmadıkça yapamayacakları söylendi.
Kadınların bedeni üzerine yorum yapan, direktif veren erkek futbolcuların taşıdığı bu pankarta cevap parkedeki kadınlardan geldi.
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Play Off serisi ilk maçı oynandı.
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Geçtiğimiz hafta taşınan pankartın etkileri sürüyor.
Pankart büyük alkış aldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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En iyisi bu olmuş gidip erkek düşmanlığı yapıp paylaşım yapanlar şöyle düzgün şeyleri paylaşın diğerlerinden bir farkınız olsun