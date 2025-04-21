Fenerbahçe Şampiyonluk Yolunda Puan Bıraktı, Taraftar Mikrofonlara İsyan Etti
Fenerbahçe'nin Kayserispro'a bıraktığı iki puan belki de şampiyonu belirledi. Fenerbahçeli taraftarlar da bu durumun bilinciyle hem stat içinde hem stat dışında hem de sosyal medyada yaşananlara isyan etti. Stat dışında mikrofon uzatılan taraftarlarda isyan, öfke ve üzüntü hakimdi.
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Mourinho'ya tepkili bir taraftar, Ali Koç'a hitaben "Bu gece Mourinho'yu kov ya da kendin git" dedi.
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İki taraftarın öfke krizine girdiği anlar ise sosyal medyada çokça konuşuldu.
Bir taraftar da Ali Koç'un gitmesini, "kim gelirse gelsin" diyerek yorumladı
Sesi kısılmış minik bir taraftarın isyanı ise izleyenleri hayli üzdü
Bayram harçlığı ile bilet alan minik bir taraftar da duygusal anlar yaşadı.
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Bir taraftar ise sağlık sorunları yaşadığını söyleyerek isyan etti.
8-9 yaşlarındaki minik bir taraftar da 5 yaşındaki Galatasaraylı arkadaşıyla kendini kıyasladı ve "istifa" dedi.
2000'li olduğunu söyleyen bir taraftar ise sert tepki gösterdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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