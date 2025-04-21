Fenerbahçe Şampiyonluk Yolunda Puan Bıraktı, Taraftar Mikrofonlara İsyan Etti

Fenerbahçe'nin Kayserispro'a bıraktığı iki puan belki de şampiyonu belirledi. Fenerbahçeli taraftarlar da bu durumun bilinciyle hem stat içinde hem stat dışında hem de sosyal medyada yaşananlara isyan etti. Stat dışında mikrofon uzatılan taraftarlarda isyan, öfke ve üzüntü hakimdi.