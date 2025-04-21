Aaron Ramsey'in Teknik Direktörlük İmzasının Ardından Ölen Papa, Ramsey Lanetini Hatırlattı
Aaron Ramsey, üst düzey futbol kariyerinin yanında futbol magazininde ilginç bir özelliğiyle daha anılıyor. Ramsey kariyerindeki golleri ünlüler dünyasında önemli gelişmelere neden oluyor. Ramsey ne zaman gol atsa bir ünlü ölüyor. O gol attığında gözler korku dolu bir şekilde ertesi günü bekliyor. Ramsey'in gol attıktan sonra yaşanan ölümlere kariyerindeki güncelleme ile bir yenisi eklendi.
O ölümleri derledik...
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1 Mayıs 2011: Arsenal - Manchester United
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2 Ekim 2011: Tottenham - Arsenal
19 Ekim 2011: Arsenal - Marsilya
11 Şubat 2012: Sunderland - Arsenal
9 Ocak 2016: Arsenal - Sunderland
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8 Mart 2020: Juventus - Inter
Birkaç hadise daha kariyerinde yer etti.
Son kurban Papa oldu...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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