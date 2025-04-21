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Aaron Ramsey'in Teknik Direktörlük İmzasının Ardından Ölen Papa, Ramsey Lanetini Hatırlattı

Aaron Ramsey'in Teknik Direktörlük İmzasının Ardından Ölen Papa, Ramsey Lanetini Hatırlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.04.2025 - 16:17

Aaron Ramsey, üst düzey futbol kariyerinin yanında futbol magazininde ilginç bir özelliğiyle daha anılıyor. Ramsey kariyerindeki golleri ünlüler dünyasında önemli gelişmelere neden oluyor. Ramsey ne zaman gol atsa bir ünlü ölüyor. O gol attığında gözler korku dolu bir şekilde ertesi günü bekliyor. Ramsey'in gol attıktan sonra yaşanan ölümlere kariyerindeki güncelleme ile bir yenisi eklendi. 

O ölümleri derledik...

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1 Mayıs 2011: Arsenal - Manchester United

1 Mayıs 2011: Arsenal - Manchester United

Arsenal evinde Manchester United'ı 1-0 yenerken maçtaki tek golün sahibi Aaron Ramsey olmuştu. Ramsey'in golü Arsenal taraftarını sevince boğarken ilk ünlü ölümü ertesi gün gerçekeleşecekti. 

Ertesi gün El Kaide lideri Usame Bin Ladin öldürüldü. İlk ölüm olduğu için pek dikkat çekmedi ama sonrakilerle bütünleşti.

2 Ekim 2011: Tottenham - Arsenal

2 Ekim 2011: Tottenham - Arsenal

Tottenham ezeli rakibini 2-1 yenerken Arsenal'in tek golü yine Aaron Ramsey'den gelmişti. Ramsey'in golü sonrası Ramsey Laneti olarak adlandırılacak ikinci olay gerçekleşti. Steve Jobs vefat etti.

19 Ekim 2011: Arsenal - Marsilya

19 Ekim 2011: Arsenal - Marsilya

Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya'yı 1-0 mağlup eden Arsenal'de golü adı yine Ramsey'di. Ramsey'in üçüncü kurbanı ise Ortadoğu'dandı. Libya'nın devrik lideri Kaddafi öldürüldü.

11 Şubat 2012: Sunderland - Arsenal

11 Şubat 2012: Sunderland - Arsenal

Arsenal deplasmanda 2-1 mağlup etti Sunderland'i... Galibiyetin ateşini yakan ilk gol yine Ramsey'dendi. Artık sosyal medya kimin öleceği üzerine bahisler yapmaya başlıyordu.  Ve bir gün sonra Whitney Houston vefat etti.

9 Ocak 2016: Arsenal - Sunderland

9 Ocak 2016: Arsenal - Sunderland

Arsenal evinde Jermaine Lens'in golüyle erken bir dakikada geri düştü. Ancak çabuk toparlanarak Joel Campbell ile cevap verdi. 

72.dakika geldiğinde Aaron Ramsey takımını 2-1 öne geçirdi. Arsenal maçı 3-1 kazandı. 

Ertesi gün ölen kişi ise David Bowie oldu.

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8 Mart 2020: Juventus - Inter

8 Mart 2020: Juventus - Inter

Juventus'un Inter'i 2-0 yendiği maçta Ramsey de adını skor tabelasına yazdırmıştı. Ertesi gün İtalya tam kapanmayla koronavirüs nedeniyle futbola ara verildiğini açıkladı.

Birkaç hadise daha kariyerinde yer etti.

Birkaç hadise daha kariyerinde yer etti.

27 Şubat 2010'da Stoke City ile oynanan maçta Aaron Ramsey’in ayağı iki yerinden kırıldığında, aynı gün Şili'de 8.8 büyüklüğünde bir deprem ve ardından tsunami meydana geldi. Bu felaket, yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

19 Ağustos 2022'de Fransa Ligi ekiplerinden Nice’te forma giyen Galli futbolcu Aaron Ramsey’in 'laneti' olarak anılan tesadüfler yeniden gündeme geldi. Ramsey, bu sezonki tek golünü Toulouse maçında atmıştı. Söz konusu karşılaşmanın hakemi Johan Hamel, kısa bir süre sonra felç geçirerek hayatını kaybetti.

Son kurban Papa oldu...

Son kurban Papa oldu...

Cuma günü Cardiff, Omer Riza yönetiminde Sheffield United'a 2-0 yenildi. Hoca değişikliğine giden Cardiff City bu geçici menajer olarak Aaron Ramsey ile Cumartesi günü kontrat imzaladı. 

Bir gün sonra ise bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Papa vefat etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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