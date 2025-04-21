Aaron Ramsey'in Teknik Direktörlük İmzasının Ardından Ölen Papa, Ramsey Lanetini Hatırlattı

27 Şubat 2010'da Stoke City ile oynanan maçta Aaron Ramsey’in ayağı iki yerinden kırıldığında, aynı gün Şili'de 8.8 büyüklüğünde bir deprem ve ardından tsunami meydana geldi. Bu felaket, yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

19 Ağustos 2022'de Fransa Ligi ekiplerinden Nice’te forma giyen Galli futbolcu Aaron Ramsey’in 'laneti' olarak anılan tesadüfler yeniden gündeme geldi. Ramsey, bu sezonki tek golünü Toulouse maçında atmıştı. Söz konusu karşılaşmanın hakemi Johan Hamel, kısa bir süre sonra felç geçirerek hayatını kaybetti.