Uğur Meleke, Bugünkü Yazısında Mourinho'yu Hedef Aldı
Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında aldığı ağır yara bugünün spor gündemini oluşturuyor. Hürriyet gazetesi yazarı Uğur Meleke de köşesinde Fenerbahçe-Kayserispor maçını taşıdı. Mourinho'yu hedef alan Meleke, 'Özel biri' olarak anılan Mourinho'nun 'Artık modası çoktan geçmiş biri' olarak niteledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3-3 biten Kayserispor maçının ardından Mourinho'ya eleştiriler var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Modası çoktan geçmiş biri."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın