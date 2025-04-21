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Uğur Meleke, Bugünkü Yazısında Mourinho'yu Hedef Aldı

Uğur Meleke, Bugünkü Yazısında Mourinho'yu Hedef Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.04.2025 - 14:46

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında aldığı ağır yara bugünün spor gündemini oluşturuyor. Hürriyet gazetesi yazarı Uğur Meleke de köşesinde Fenerbahçe-Kayserispor maçını taşıdı. Mourinho'yu hedef alan Meleke, 'Özel biri' olarak anılan Mourinho'nun 'Artık modası çoktan geçmiş biri' olarak niteledi.

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3-3 biten Kayserispor maçının ardından Mourinho'ya eleştiriler var.

3-3 biten Kayserispor maçının ardından Mourinho'ya eleştiriler var.

Kayserispor'la 90+4'te yediği golle berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. 5 puanlık farkta taraftarların hedefinde yönetim vardı, Mourinho da bu eleştirilerden nasibini aldı. Futbola dair yorumlar yapan yazarlar ve yorumcular da Mourinho'yu eleştirdi.

"Modası çoktan geçmiş biri."

"Modası çoktan geçmiş biri."

Uğur Meleke, Mourinho'nun futbolunu eleştirirken futbolunu da demode buldu. 

Meleke, 'Fenerbahçeliler topu Maximin’e veriyor, Fransız oyuncu bir çalım atıp başarabilirse bir orta kesiyor, Nesyri ile Talisca da vurmaya çalışıyorlar. Bu, bir büyük takımın son 15-20 dakikalık stratejisi olabilir. Ancak ana taktiği olmamalı. Bu kadar çok yıldız oyuncusu olan bir takımın ana planı orta-kafa-gol ise sorun hocadadır. Demeçlerinde hâlâ “özel biri” olduğunu iddia eden, sahaya yansıttıklarıysa son derece demode kalan bir hoca. Modası çoktan geçmiş bir hoca.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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