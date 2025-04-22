İsmail Küçükkaya, Recep Tayyip Erdoğan-Ali Koç Görüşmesinin Detaylarını Anlattı

Geçtiğimiz hafta içi sürpriz bir şekilde Ali Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Bu görüşmenin detayları merak edilirken kimi Fenerbahçe'nin bürokratik işlemleri için derken kimi de Koç Ailesi'nin şirketlerinden biriyle ilgili olabileceğini iddia etmişti.

İsmail Küçükkaya, bugün görüşmelerin detaylarına ulaştığını söyleyerek konuya açıklık getirdi.