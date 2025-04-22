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İsmail Küçükkaya, Recep Tayyip Erdoğan-Ali Koç Görüşmesinin Detaylarını Anlattı

İsmail Küçükkaya, Recep Tayyip Erdoğan-Ali Koç Görüşmesinin Detaylarını Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.04.2025 - 12:13

Geçtiğimiz hafta içi sürpriz bir şekilde Ali Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Bu görüşmenin detayları merak edilirken kimi Fenerbahçe'nin bürokratik işlemleri için derken kimi de Koç Ailesi'nin şirketlerinden biriyle ilgili olabileceğini iddia etmişti. 

İsmail Küçükkaya, bugün görüşmelerin detaylarına ulaştığını söyleyerek konuya açıklık getirdi.

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Erdoğan-Koç zirvesi birçok kesim için sürpriz oldu.

Erdoğan-Koç zirvesi birçok kesim için sürpriz oldu.

Bu buluşmanın Fenerbahçe'nin resmi hesaplarından yayınlanması, taraftarların bir kısmının tepkisini çekmişti. Görüşmenin hangi konularda olduğuna dair detayların paylaşılmaması da taraftarları rahatsız etmişti.

Gazeteci İsmail Küçükkaya bugün konuya dair açıklamalar yaptı.

Gazeteci İsmail Küçükkaya bugün konuya dair açıklamalar yaptı.

Küçükkaya, gerçekleşen görüşmenin Fenerbahçe özelinde olduğunu ekranlara taşıdı. Detaylara ulaştığını söyleyen İsmail Küçükkaya, stat projesinin gündeme geldiğini söyledi.

"Ali Koç ve Hamdi Akın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan stat projesiyle ilgili destek istedi"

"Ali Koç ve Hamdi Akın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan stat projesiyle ilgili destek istedi"

Küçükkaya, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmeye Ali Koç ve Hamdi Akın gidiyor ya mesele Fenerbahçe Stadı’nın büyütülmesi. Nihat Özbağı’nın hazırladığı projenin Aziz Yıldırım’ın da isteğiyle yeni yönetime sunulması. Destek istemişler efendim cumhurbaşkanımız da stat ve diğer tesis konusundaki desteğimiz tamdır demiş” diyerek detayları aktardı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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