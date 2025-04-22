İsmail Küçükkaya, Recep Tayyip Erdoğan-Ali Koç Görüşmesinin Detaylarını Anlattı
Geçtiğimiz hafta içi sürpriz bir şekilde Ali Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Bu görüşmenin detayları merak edilirken kimi Fenerbahçe'nin bürokratik işlemleri için derken kimi de Koç Ailesi'nin şirketlerinden biriyle ilgili olabileceğini iddia etmişti.
İsmail Küçükkaya, bugün görüşmelerin detaylarına ulaştığını söyleyerek konuya açıklık getirdi.
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Erdoğan-Koç zirvesi birçok kesim için sürpriz oldu.
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Gazeteci İsmail Küçükkaya bugün konuya dair açıklamalar yaptı.
"Ali Koç ve Hamdi Akın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan stat projesiyle ilgili destek istedi"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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