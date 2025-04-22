Gianluigi Buffon, "Günaydın" Demeyen Genç Takım Arkadaşlarına Ders Vermiş

Buffon, günaydın demeyen takım arkadaşları karşısında pes etmiyor ve yaşı kendine yakın denebilecek 35 yaşındaki Schiatta ile soyunma odasında sık sık bir mizanseni tekrarlıyor. Mizansen günün birinde sonuç veriyor:

'Bana cevap veren az sayıdaki kişiden biri Pasquale Schiattarella’ydı, o zamanlar otuz beş yaşındaydı ve onunla küçük bir skeç yapardık:

‘Herkese günaydın!’ derdim soyunma odasına girerken, herkesin duyabileceği bir ses tonuyla.

‘Günaydın, Gigi’ derdi o da aynı tonda.

‘Günaydın, Schiatta!’ diye yanıt verirdim.

‘Bugün nasılsın, Gigi?’

‘İyiyim, Schiatta, çok çok iyiyim. Sen nasılsın? Ailen nasıl?’

Ve böylece yaşlı beyefendiler arasında geçen nazik bir sohbet sahnesi canlandırırdık.

O andan sonra diğerleri de selam vermeye başladı ve bunu küçük bir başarı olarak gördüm.

Sonuçta, her zaman en iyi yaptığım şeyler bunlar: Takım içinde uyumu sağlamak, nelerin yanlış gittiğini anlamak; hiç değilse tecrübem sayesinde…

Ne yazık ki bu özelliğimi kendi hayatımda uygulamayı başaramıyorum.”