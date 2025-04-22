Gianluigi Buffon, "Günaydın" Demeyen Genç Takım Arkadaşlarına Ders Vermiş
Buffon uzun kariyere sahip isimlerden oldu. İtalya'daki yaşlı kaleciler geleneğini devam ettiren İtalyan, 43 yaşında eski takımı Parma'ya imza attı. 45 yaşında futbolu bıraktı. Deyim yerindeyse değil tam olarak çocuğu yaşında gençlerle takım arkadaşı oldu ve birlikte mücadele etti. Takımın abisi değil babası konumundaki Buffon, aradaki kuşak farkı sebebiyle yaşadığı ve değiştirdiği bir zorluğu anlattı.
Kaynak: @calicolog_tr
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Son dönemlerde İtalyan kaleci deyince akla o geliyor... Futbolu bırakmış olsa da...
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Takımın abisi değil, babası!
Soyunma odasının tek "Günaydın" diyeni...
"Nasılsın Gigi?", "İyiyim, Schiatta, çok çok iyiyim. Sen nasılsın? Ailen nasıl?"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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