İstanbul'da Deprem mi Oldu, Büyüklüğü Ne? İstanbul ve Çevresi Son Depremler
İstanbul'da depremler meydana geldi. Öncelikle Silivri açıklarında meydana gelen deprem başta Avrupa Yakası olmak üzere İstanbul'da ve çevre illerde hissedildi. Silivri'de meydana gelen diğer depremin büyüklüğü ise arttı. Vatandaşlar, depremin uzun sürdüğünü aktardı.
Peki İstanbul'daki depremin büyüklüğü ne, nerede deprem oldu?
İşte son depremler listesi.
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İstanbul'da Deprem mi Oldu?
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İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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