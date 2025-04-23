İstanbul'da Deprem mi Oldu, Büyüklüğü Ne? İstanbul ve Çevresi Son Depremler

İstanbul'da depremler meydana geldi. Öncelikle Silivri açıklarında meydana gelen deprem başta Avrupa Yakası olmak üzere İstanbul'da ve çevre illerde hissedildi. Silivri'de meydana gelen diğer depremin büyüklüğü ise arttı. Vatandaşlar, depremin uzun sürdüğünü aktardı.

Peki İstanbul'daki depremin büyüklüğü ne, nerede deprem oldu?

İşte son depremler listesi.