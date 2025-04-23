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İstanbul'da Deprem mi Oldu, Büyüklüğü Ne? İstanbul ve Çevresi Son Depremler

İstanbul'da Deprem mi Oldu, Büyüklüğü Ne? İstanbul ve Çevresi Son Depremler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.04.2025 - 13:10

İstanbul'da depremler meydana geldi. Öncelikle Silivri açıklarında meydana gelen deprem başta Avrupa Yakası olmak üzere İstanbul'da ve çevre illerde hissedildi. Silivri'de meydana gelen diğer depremin büyüklüğü ise arttı. Vatandaşlar, depremin uzun sürdüğünü aktardı.

Peki İstanbul'daki depremin büyüklüğü ne, nerede deprem oldu?

İşte son depremler listesi.

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İstanbul'da Deprem mi Oldu?

İstanbul'da Deprem mi Oldu?

İstanbul'da Silivri açıklarında deprem meydana geldi. İlk deprem saat 12.13'te yaşandı. Bu deprem, Avrupa Yakası başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hissedildi.

Daha sonra ikinci bir deprem yaşandı. Bu depremin merkez üssü de Silivri olarak açıklandı. İkinci depremin daha uzun sürdüğü vatandaşlar tarafından aktarıldı.

İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?
twitter.com

AFAD, ikinci depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı.

İlk deprem ise 3.9 büyüklüğünde yaşandı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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