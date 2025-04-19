Yeni Bir İlişkiye Başlayanlar İçin Rehber: Hayatı ve İlişkiyi Dengede Tutmanın Yolları
Yeni bir ilişki yeni bir heyecan demek. Ama tabii ki bu süreçte bazı zorluklar yaşanmıyor değil. İlk başlarda çok heyecanlı olan ilişkide zamanla hayat ve ilişkiyi dengede tutmak zorlaşabiliyor. Peki bunu dengelemek için ne yapabilirsin, gel birlikte bakalım...
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İlişkin var diye kendi hayatını unutmamalısın!
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Sağlıklı ilişki doğru iletişimden geçiyor.
İlişkin var diye rutinlerinden vazgeçmek olmaz.
Birbirinize alan tanımak önemli!
Yeni ilişkide hayaller kurmak normal ama ayaklar yere de basmalı!
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Mutluluğunu hiçbir zaman tamamen partnerine bağlamamalısın.
Bu ilişkide birlikte gelişmeyi öğrenmeniz gerek.
Empati olmadan olmaz elbette!
İlişki ilerlese de romantik jestler hiç bitmemeli.
Sağlıklı tartışabilmek ilişkiler için önemli.
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İlişkini olduğu gibi kabul etmek ve tadını çıkarmak, dengeyi sağlamak için gerekli bizce!
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