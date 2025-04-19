onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Yeni Bir İlişkiye Başlayanlar İçin Rehber: Hayatı ve İlişkiyi Dengede Tutmanın Yolları

etiket Yeni Bir İlişkiye Başlayanlar İçin Rehber: Hayatı ve İlişkiyi Dengede Tutmanın Yolları

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
19.04.2025 - 23:46

Yeni bir ilişki yeni bir heyecan demek. Ama tabii ki bu süreçte bazı zorluklar yaşanmıyor değil. İlk başlarda çok heyecanlı olan ilişkide zamanla hayat ve ilişkiyi dengede tutmak zorlaşabiliyor. Peki bunu dengelemek için ne yapabilirsin, gel birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlişkin var diye kendi hayatını unutmamalısın!

Tabii ki ilişkinin olması çok güzel bir şey ama bu hayatını bir kenara atman anlamına gelmemeli. Bu ilişkiden önce bir hayatın vardı ve ilişkin oldu diye o hayatın bir anda bitmesi gerekmiyor. İlişkiyi hayatına dahil etmelisin, hayatını ilişkiye göre yaşamamalısın. Aynı şekilde partnerinden de kendi hayatını bir kenara atmasını beklememen gerek.

Sağlıklı ilişki doğru iletişimden geçiyor.

Sağlıklı iletişim her ilişki için şart. Tabii ki sağlıklı iletişim sürekli konuşmak ve mesajlaşmak demek değil. Hayatını ve ilişkini dengede tutmanın yolu aslında sağlıklı bir iletişimden geçiyor. Partnerinle konuşarak bu dengeyi daha kolay sağlayabilirsin. Yani duygu ve düşüncelerini net şekilde ifade ettiğinde sağlıklı ve dengeli bir ilişkin olduğunu göreceksin.

İlişkin var diye rutinlerinden vazgeçmek olmaz.

Evet yeni bir ilişkiye başladın ama bu rutinlerini bir kenara bırakman anlamına gelmemeli. Yani kendi rutininden vazgeçip partnerinin rutinine dahil olmak doğru değil ve dengeyi tamamen bozar. O yüzden yapman gereken şey, kendi rutinine ve partnerinin rutinine saygı duyarak ilişkinizi yürütmek.

Birbirinize alan tanımak önemli!

İlişkiye başladığınız andan itibaren birbirinizin alanına saygı duymanız önemli. Yani sen ya da partnerin sürekli birlikte vakit geçirmek zorunda değilsiniz. Kendi hayatlarınız olduğunu unutmamanız gerekiyor. Kendi arkadaşlarınla da vakit geçirmeli ve partnerinin de sosyal hayatına saygı duymalısın.

Yeni ilişkide hayaller kurmak normal ama ayaklar yere de basmalı!

'Bu ilişki yeni başladı ve her şey mükemmel olmalı' diye düşünüyor olabilirsin ama gerçekçi beklentiler içinde olmak daha doğru. Bu senin hayatını ve ilişkini dengede tutmaya yardımcı olur. Eğer mükemmel olma konusunda beklentilerin artarsa bu ilişkinin dengesini bozabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mutluluğunu hiçbir zaman tamamen partnerine bağlamamalısın.

Tabii ki partnerinle mutlu olacaksın ama bu demek değil ki mutluluğunun tek sebebi o olmalı. Eğer bunu yaparsan ilişkinde denge şaşabilir. Sürekli partnerinin seni mutlu etmesini beklemek yerine biraz daha kendi mutluluğunu yaratmaya bakman gerek! Zaten kendini mutlu ettiğinde partnerin de seninle olmaktan daha mutlu olacaktır.

Bu ilişkide birlikte gelişmeyi öğrenmeniz gerek.

İlişki içinde olmak demek birlikte büyümek anlamına geliyor. Partnerinle ortak hedefler belirlemeli ve ilişkinizi beraber güçlendirmelisiniz. İlişkinizi güçlendirirken kendi kişisel gelişimine de önem vermen gerek. Birbirinizi bu şekilde ilişki içinde beslemek bu dengeyi tutturmana yardımcı olacaktır.

Empati olmadan olmaz elbette!

Sağlıklı bir ilişki empati kurarak ve karşılıklı anlayışlı olarak olabilir ancak. Partnerinin duygularına önem vermek, onu dinlemek ilişkinizi güçlendirmek için gerekli. Anlaşmazlıkları birlikte konuşarak giderirseniz o zaman ilişkin çok daha sağlam temellere dayanıyor. Bu da ilişkindeki dengeleri ayarlaman için şart diyebiliriz. Çünkü birbirinizi anladığınızda birbirinizin sınırlarına karşı daha saygılı olursunuz.

İlişki ilerlese de romantik jestler hiç bitmemeli.

İlişkide biraz ilerleyince romantik jestler hemen unutuluyor. Ama aslında küçük de olsa ara ara bu romantik jestleri yapmak gerek. Bunlar atlanıldığında biraz sınırlar yok olabiliyor. Bu tarz sürprizler ilişkiye sahip çıktığını gösteriyor. Bunlar olmadığında ilişkiye yeterince vakit ayırmıyorsun demek olabiliyor. Yani ilişkin ve hayatın arasındaki denge şaşıyor.

Sağlıklı tartışabilmek ilişkiler için önemli.

'Tartışmanın sağlıklısı mı olur?' diye düşünebilirsin. İlişkide anlaşmazlıklar mutlaka olacaktır, burada önemli olan bu tartışmaları nasıl yöneteceğin. Yani suçlayıcı bir dille tartışırsan ilişkinde ileri gidemezsin. Partnerinle doğru tartışmayı öğrenebilirsen o zaman bu denge işi daha da kolaylaşacaktır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlişkini olduğu gibi kabul etmek ve tadını çıkarmak, dengeyi sağlamak için gerekli bizce!

Hayat ve ilişkiyi dengede tutmak her zaman kolay olmuyor ama eğer ilişkini olduğu gibi kabul edip tadını çıkarabilirsen o zaman bu dengeyi korumak çok daha kolay olacaktır. Karşılıklı farklılıklarınızı kabul edip bu ilişkiyi böyle sürdürürsen o zaman ilişkiyi ve hayatı bir arada götürebilmen daha kolay olacaktır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın