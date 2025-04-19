Yeni Bir İlişkiye Başlayanlar İçin Rehber: Hayatı ve İlişkiyi Dengede Tutmanın Yolları

Tabii ki ilişkinin olması çok güzel bir şey ama bu hayatını bir kenara atman anlamına gelmemeli. Bu ilişkiden önce bir hayatın vardı ve ilişkin oldu diye o hayatın bir anda bitmesi gerekmiyor. İlişkiyi hayatına dahil etmelisin, hayatını ilişkiye göre yaşamamalısın. Aynı şekilde partnerinden de kendi hayatını bir kenara atmasını beklememen gerek.