Stresi Eğlenceye Çevirin: Partnerinizle Düğün Planı Yaparken Dikkat Etmeniz Gereken 12 Şey
Stresi Eğlenceye Çevirin: Partnerinizle Düğün Planı Yaparken Dikkat Etmeniz Gereken 12 Şey
Düğün planlama süreci ne kadar heyecan verici bir süreç olsa da stresini de hesaba katmak gerekiyor... Düğün planlama sürecini en iyi şekilde yönetirseniz, sonrasında da duyduğunuz pişmanlıklar o kadar az olur. İşte düğün sürecini en iyi şekilde yönetmek için dikkat etmeniz gerekenler:
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1. Bütçenize göre bir düğün planlaması yapın.
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2. Partnerinize karşı bu süreçte hep açık olun.
3. Önem sırası belirleyin.
4. Tarih ve mekan seçimine partnerinizle birlikte karar verin.
5. Görev dağılımı yapın.
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6. Kimlerin düğüne geleceği konusunda bir liste hazırlayın.
7. Organizatörlerle düğün hakkındaki tüm detayları konuşun.
8. Provalara katılmak bu süreçte oldukça önemli...
9. Her iki tarafın da zevkine hitap eden seçimler olsun.
10. Düğün stresinin sizi yıpratmasına izin vermeyin.
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11. Beklenmedik durumlar başınıza gelebilir...
12. Kutlamaların tadını doyasıya yaşayın.
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