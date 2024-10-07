Bilim İnsanları Uyardı: Erkek Üreme Organı Boyu Tehlikeli Şekilde Uzuyor!

Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, erkek üreme organı boylarının tehlikeli şekilde uzadığını gösterdi. Bilim insanlarına göre bu durumda kimyasallar ve tüketilen ambalajlı gıdalar oldukça etkili. Araştırma ayrıca hormonel değişimler nedeniyle erkek üreme organı işlevselliğinin azalmaya başladığını ortaya koydu.