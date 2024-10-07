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Bilim İnsanları Uyardı: Erkek Üreme Organı Boyu Tehlikeli Şekilde Uzuyor!

Bilim İnsanları Uyardı: Erkek Üreme Organı Boyu Tehlikeli Şekilde Uzuyor!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.10.2024 - 14:37

Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, erkek üreme organı boylarının tehlikeli şekilde uzadığını gösterdi. Bilim insanlarına göre bu durumda kimyasallar ve tüketilen ambalajlı gıdalar oldukça etkili. Araştırma ayrıca hormonel değişimler nedeniyle erkek üreme organı işlevselliğinin azalmaya başladığını ortaya koydu. 

Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen erkek üreme organına yönelik araştırma World Journal of Men's Health (WJMH) dergisinde yayınlandı. Çalışma kapsamında, 55 bin gönüllü erkeğin üreme organları incelendi.

Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen erkek üreme organına yönelik araştırma World Journal of Men's Health (WJMH) dergisinde yayınlandı. Çalışma kapsamında, 55 bin gönüllü erkeğin üreme organları incelendi.

Araştırma kapsamında güncel ortalama üreme organı boyundaki değişiklikler ile buna neden olabilecek faktörler bilimsel bir zeminde ele alındı.

Araştırma kapsamında güncel ortalama üreme organı boyundaki değişiklikler ile buna neden olabilecek faktörler bilimsel bir zeminde ele alındı.

Araştırma sonuçlarına göre ise erkek üreme organı boylarında 'yüzde 24'lük bir artış' var. Ürolog Dr. Michael Eisenberg, ortalama üreme organı boyunu 15.34 cm olarak ölçtüklerini ancak bu durumun olumsuz pek çok yanı olduğunu söyledi.

Araştırma sonuçlarına göre ise erkek üreme organı boylarında 'yüzde 24'lük bir artış' var. Ürolog Dr. Michael Eisenberg, ortalama üreme organı boyunu 15.34 cm olarak ölçtüklerini ancak bu durumun olumsuz pek çok yanı olduğunu söyledi.

Dr. Eisenberg' göre erkek üreme organının büyümesindeki temel etken insanoğlunun artık çok fazla plastik ve kimyasala maruz kalması. Dr. Eisenberg ayrıca hormonlardaki değişim nediyle erkek üreme organında işlevselliğin düştüğünü de ekledi.

Dr. Eisenberg' göre erkek üreme organının büyümesindeki temel etken insanoğlunun artık çok fazla plastik ve kimyasala maruz kalması. Dr. Eisenberg ayrıca hormonlardaki değişim nediyle erkek üreme organında işlevselliğin düştüğünü de ekledi.

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