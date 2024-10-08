Hamilelikte Gülerken Kadınların Çoğu Neden İdrarını Tutamayıp Altına Kaçırır?

Gülmek hayatın en güzel ve en doğal anlarından biri. Ama hamile kadınlar için bu basit eylem bazen istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor. Hamilelik sürecinde birçok kadın gülme anında idrar kaçırma sorunu yaşayabiliyor. Peki bu durumun altında yatan nedenler neler? Gelin anlatıyoruz...

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