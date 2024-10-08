Hamilelikte Gülerken Kadınların Çoğu Neden İdrarını Tutamayıp Altına Kaçırır?
Hamilelikte Gülerken Kadınların Çoğu Neden İdrarını Tutamayıp Altına Kaçırır?
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Hamilelik süreci, kadının vücudunda birçok değişikliğe neden olur. Bu değişikliklerden biri de böbreklerden geçen kan akımının artmasıdır.
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Gebelik boyunca, annenin böbrekleri daha fazla kan süzerek idrar üretir. Ancak bu süreçte büyüyen rahim, mesaneye baskı yaparak idrar depolama kapasitesini azaltır.
Sonuç olarak gülme ya da ani hareketler sırasında mesaneyi kontrol etmek zorlaşır ve bu durum idrar kaçırmaya neden olabilir.
Gebelikte artan progesteron hormonu mesane kasları üzerinde de etki yapar. Bu hormon mesanenin alt kısmında bulunan sfinkterleri gevşeterek idrar tutma yeteneğini azaltabilir.
Bunun yanı sıra hamilelik döneminde kadınlar idrar yolu enfeksiyonlarına karşı daha hassastır. Enfeksiyonlar mesane duvarını hassaslaştırarak idrar kaçırma olasılığını artırır.
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Eğer idrar kaçırma durumu rahatsız edici boyutlara ulaşıyorsa bir sağlık uzmanına başvurmakta fayda vardır. Böylece daha ciddi sorunların önüne geçilebilir ve uygun tedavi yöntemleri hakkında bilgi alınabilir.
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