Cinsellikte Hiçbir Şeyden Korkmaya Gerek Yok: Sağlıklı Cinsellik İçin Bilmeniz Gerekenler
Cinsellikte Hiçbir Şeyden Korkmaya Gerek Yok: Sağlıklı Cinsellik İçin Bilmeniz Gerekenler
Cinsellik, insan hayatının doğal bir parçasıdır. İki insan arasındaki sevgiyi ve yakınlığı göstermenin en iyi hali olan cinsellik, karşı tarafla daha derin bir bağ kurmaya yardımcıdır. Fakat kimi zaman, her şeyde olduğu gibi, cinsellikte de ufak tefek pürüzlerin olması normal karşılanmalıdır. Yapılması gereken ise, bu tür durumların herkeste olduğunu hatırlayarak doğru çözüm tekniklerini aramak, en önemlisi de sağlıklı cinsellik hakkında daha fazla bilgi edinmektir. Bu yolda 'Prezervatif nasıl takılır?' sorusunun cevabı bile önem kazanabilir.
Gelin, bugün, sağlıklı bir cinsel yaşam için öncelikle bilinmesi gerekenler nelermiş birlikte inceleyelim.
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1. Cinsellik doğaldır.
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2. Herkes farklıdır.
3. "Hayır" demek doğal bir haktır.
4. Karşılıklı güven önemlidir.
5. İletişim anahtardır.
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