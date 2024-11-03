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Robotlar ve Köpeklerin Savaşı Başladı: Yolda Bir Robotla Karşılaşan Köpeğin Verdiği Tepki Güldürdü

Robotlar ve Köpeklerin Savaşı Başladı: Yolda Bir Robotla Karşılaşan Köpeğin Verdiği Tepki Güldürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.11.2024 - 13:03

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Yapay zeka ve robotlar artık hayatımızın birer parçası haline geldi. Bu durum, modern yaşamın hızına ve karmaşıklığına ayak uydurabilmemizi sağlayan bir dönüşümü temsil ediyor. Yapay zeka ve robotların etkisi, günlük yaşantımızdan iş dünyasına, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede hissediliyor. Bu yeni çağın getirdiği bu yenilikler, yaşam kalitemizi artırmak ve daha verimli bir toplum oluşturmak için büyük bir potansiyele sahip.

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Sahibiyle gezintiye çıkan bir köpek, robotla karşılaşınca paniğe kapıldı.

Sahibiyle gezintiye çıkan bir köpek, robotla karşılaşınca paniğe kapıldı.

Köpeğin robota verdiği tepki ve yaptığı tedirgin hareketler izleyenleri gülümsetti.

Köpeğin robota verdiği tepki ve yaptığı tedirgin hareketler izleyenleri gülümsetti.

İşte o anlar;

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