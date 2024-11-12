Etrafınızdaki Birçok Eşyanın Neden Dikdörtgen Olduğunu Hiç Merak Ettiniz mi?

Hayatımıza baktığımızda aslında her şeyin dört köşeli olduğunu fark etmek hiç de zor değil. Evinizden ofisinize, telefonunuzdan tabletinize kadar çoğu şey dikdörtgen formda karşımıza çıkıyor. Peki her şey neden dikdörtgen? İşin sırrı aslında oldukça basit ve günlük hayatımızla doğrudan ilişkili. Gelin biraz daha derine inelim 👇

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