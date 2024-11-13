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Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.11.2024 - 20:21

Trafik levhaları günlük hayatta sıkça karşılaştığımız bazen farkına bile varmadığımız işaretler. Ancak bazıları o kadar ilginç, karmaşık ve absürt ki karşılaştığınızda adeta bir bilmecenin içinde buluyorsunuz kendinizi. Sadece Türkiye’de değil dünya genelinde de garip ve bazen mantıksız görünen trafik levhalarına rastlamak mümkün. İşte her an her yerde karşılaşabileceğiniz 15 ilginç trafik levhası...

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1. Sizce ne anlatılmak isteniyor?

1. Sizce ne anlatılmak isteniyor?

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