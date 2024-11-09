Okyanuslar Potansiyel Enerji Kaynakları Olmasına Rağmen Neden Kullanılmıyor?

Dünya enerji kaynaklarını artırmak için sürekli yeni çözümler arıyoruz. Okyanuslardan enerji elde etmek hala sınırlı bir fikir olarak kalıyor. Oysa bu dev su kütleleri potansiyel enerji deposu olabilir, öyle değil mi? Ancak işin arka planına bakınca neden bugüne kadar bu kaynağın kullanılmadığı daha anlaşılır hale geliyor... Gelin sebeplerini beraber inceleyelim!