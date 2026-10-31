Bir Çift Düğünlerindeki İlk Dansa Dahil Olan Akrabalarının O Anlarını Paylaştı

Düğünlerin en özel anlarından biri olan ilk dans, çoğu zaman günler öncesinden hazırlanılan koreografiler, seçilen şarkılar, dumanla yaratılan atmosfer ve ışık gösterileriyle adım adım planlanıyor. Salondaki herkesin gözü çiftin üzerindeyken bazen planın tamamen dışında gelişen sürprizler de yaşanabiliyor.

'elicebinde' isimli TikTok kullanıcısı, düğünlerindeki ilk dans sırasında pistin ortasına gelip gelinle dans etmeye başlayan akrabalarının görüntülerini paylaştı. O anları 'Sizce babamın amcası ilk dansımızın içine etmiş midir?' notuyla paylaşan çift, olaya sakin yaklaşarak amcayı affettiklerini belirtti. Düğünün en önemli yaşanan o anlar insanları ikiye böldü. Kimisi bu anları saygısızlık olarak nitelendirirken kimileri ise 'unutulmayacak bir anı kalmış' diyerek duruma pozitif bir yerden yaklaştı.

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