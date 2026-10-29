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Düğünde Akım Videosu Çekmek İsteyen Çift Beklenmedik Bir Kaosla Karşılaştı

Düğünde Akım Videosu Çekmek İsteyen Çift Beklenmedik Bir Kaosla Karşılaştı

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
29.10.2026 - 09:37

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Düğünlerde grup fotoğrafı çekimleri artık yalnızca dizilip gülümsemekten ibaret değil. Sosyal medyada dolaşan akımlar, çiftleri ve davetlileri düğün gününde de aynı sahneleri denemeye yöneltiyor. Ancak bu kareler, doğru zamanlama ve denge gerektirdiği için her zaman plana uygun ilerlemiyor.

Bir düğünde çift, yine bir akım videosu denemek istedi. Davetlilerin ve nedimelerin hazır beklediği o anlarda her şey çok güzel başladı. Arkadaki erkeklerin, damadı havaya savrulduğu anlarda düzen bozuldu ve damat gelinin üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran gelin buketiyle birlikte yere düştü. O anlar hem güldürdü hem de yürekleri ağızlara getirdi. Ayrıca kendi düğünlerinde böyle bir şey denemek isteyen gelin ve damatlar için de bir uyarı oldu. 

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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