Muhabir Çağdaş Evren Şenlik Derbide Tribünlerin 800 Kameradan İzlendiği Polis Kontrol Merkezini Gösterdi

Spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesi için çıkarılan 6222 sayılı Kanun kapsamında stadyumlarda kamera ve kayıt sistemlerinin bulunması zorunlu tutuluyor. Maç günü stadın içindeki tribünler de çevresindeki giriş çıkış noktaları da bu sistemlerle canlı olarak izlenebiliyor. Kontrol merkezlerinde görev yapan ekipler, ekranlardan şüpheli bir hareket fark ettiklerinde sahadaki polis ekiplerini anında yönlendirebiliyor.

Kayıtlar maçın ardından da önemini koruyor. Tribünde yasaklanmış bir davranışta bulunan kişiler görüntüler üzerinden tespit edilebiliyor ve bu kayıtlar adli süreçlerde delil olarak değerlendirilebiliyor. Tıpkı sahadaki kararların VAR kayıtlarıyla yeniden incelenmesi gibi, tribünlerde yaşananlar da kamera görüntüleriyle ayrıntılı biçimde gözden geçirilebiliyor.