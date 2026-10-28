Muhabir Çağdaş Evren Şenlik Derbide Tribünlerin 800 Kameradan İzlendiği Polis Kontrol Merkezini Gösterdi

Derbi geceleri yalnızca sahadaki mücadeleyle değil, on binlerce taraftarın bir araya geldiği tribünlerde alınan güvenlik önlemleriyle de biliniyor. Ülkemizde büyük karşılaşmalarda stadın içindeki ve çevresindeki her hareket, maç başlamadan çok önce kurulan sistemlerle eş zamanlı olarak takip ediliyor. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşananlar da tribün güvenliğini bir kez daha gündeme taşımıştı.
Muhabir Çağdaş Evren Şenlik, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tribünlerin güvenlik kameralarıyla izlendiği polis kontrol merkezini görüntüledi. Stat içinde ve çevresinde yaşananların yaklaşık 800 kamerayla takip edildiği merkezde, Spor Şube ekiplerinin ekranlar başında görev yaptığı, tribünlerin blok blok incelendiği görüldü. Dev ekranlara yansıyan görüntüler, derbinin tribünlerdeki halini adeta saniye saniye gözler önüne serdi.
Polislerin 'VAR' odası.
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