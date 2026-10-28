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Muhabir Çağdaş Evren Şenlik Derbide Tribünlerin 800 Kameradan İzlendiği Polis Kontrol Merkezini Gösterdi

Muhabir Çağdaş Evren Şenlik Derbide Tribünlerin 800 Kameradan İzlendiği Polis Kontrol Merkezini Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.10.2026 - 12:30 Son Güncelleme: 28.10.2026 - 12:31

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Derbi geceleri yalnızca sahadaki mücadeleyle değil, on binlerce taraftarın bir araya geldiği tribünlerde alınan güvenlik önlemleriyle de biliniyor. Ülkemizde büyük karşılaşmalarda stadın içindeki ve çevresindeki her hareket, maç başlamadan çok önce kurulan sistemlerle eş zamanlı olarak takip ediliyor. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşananlar da tribün güvenliğini bir kez daha gündeme taşımıştı.

Muhabir Çağdaş Evren Şenlik, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tribünlerin güvenlik kameralarıyla izlendiği polis kontrol merkezini görüntüledi. Stat içinde ve çevresinde yaşananların yaklaşık 800 kamerayla takip edildiği merkezde, Spor Şube ekiplerinin ekranlar başında görev yaptığı, tribünlerin blok blok incelendiği görüldü. Dev ekranlara yansıyan görüntüler, derbinin tribünlerdeki halini adeta saniye saniye gözler önüne serdi.

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Polislerin 'VAR' odası.

Polislerin 'VAR' odası.

Spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesi için çıkarılan 6222 sayılı Kanun kapsamında stadyumlarda kamera ve kayıt sistemlerinin bulunması zorunlu tutuluyor. Maç günü stadın içindeki tribünler de çevresindeki giriş çıkış noktaları da bu sistemlerle canlı olarak izlenebiliyor. Kontrol merkezlerinde görev yapan ekipler, ekranlardan şüpheli bir hareket fark ettiklerinde sahadaki polis ekiplerini anında yönlendirebiliyor.

Kayıtlar maçın ardından da önemini koruyor. Tribünde yasaklanmış bir davranışta bulunan kişiler görüntüler üzerinden tespit edilebiliyor ve bu kayıtlar adli süreçlerde delil olarak değerlendirilebiliyor. Tıpkı sahadaki kararların VAR kayıtlarıyla yeniden incelenmesi gibi, tribünlerde yaşananlar da kamera görüntüleriyle ayrıntılı biçimde gözden geçirilebiliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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