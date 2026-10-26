Derbinin En Güzel Karesi: Galatasaraylı Baba Maçı Fenerbahçe Formalı Kızıyla İzliyor

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi bu akşam saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanıyor ve karşılaşma beIN SPORTS'tan yayınlanıyor.

İlk 45 dakikada sarı kırmızılılar 2-0 önde soyunma odasına girdi. Tribünlerde ise sevinç ve üzüntünün ötesinde çok sıcak bir görüntü vardı. Maçın başlamasına dakikalar kala tribünden yayıncı kuruluşa yansıyan ve sonrasında sosyal medyada paylaşılan bir kare sosyal medyanın gündemine oturdu. Fotoğrafta Galatasaray formalı bir baba, Fenerbahçe formalı kızıyla derbiyi birlikte takip ediyor.