Derbinin En Güzel Karesi: Galatasaraylı Baba Maçı Fenerbahçe Formalı Kızıyla İzliyor
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi bu akşam saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanıyor ve karşılaşma beIN SPORTS'tan yayınlanıyor.
İlk 45 dakikada sarı kırmızılılar 2-0 önde soyunma odasına girdi. Tribünlerde ise sevinç ve üzüntünün ötesinde çok sıcak bir görüntü vardı. Maçın başlamasına dakikalar kala tribünden yayıncı kuruluşa yansıyan ve sonrasında sosyal medyada paylaşılan bir kare sosyal medyanın gündemine oturdu. Fotoğrafta Galatasaray formalı bir baba, Fenerbahçe formalı kızıyla derbiyi birlikte takip ediyor.
Baba Galatasaraylı, kız Fenerbahçeli.
Sosyal medyada paylaşılan bir diğer fotoğrafta da Galatasaraylı çocuk yer aldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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