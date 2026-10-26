Galatasaray - Fenerbahçe Derbisine Avrupa'nın Dev Kulüplerinin Gözlemcileri Geliyor
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam saat 21.30'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin gözlemcileri derbide iki takımdan bazı oyuncuları yakından takip edecek. Listedeki isimlerden biri Galatasaray'ın Rus yıldızı, bir diğeri Fenerbahçe'nin futbolcusu.
Batrakov dört dev kulübün radarında.
Oğuz Aydın tribünden izlenecek.
İki takım derbiye formda geliyor.
Derbi bu akşam 21.30'da başlıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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