Galatasaray - Fenerbahçe Derbisine Avrupa'nın Dev Kulüplerinin Gözlemcileri Geliyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam saat 21.30'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin gözlemcileri derbide iki takımdan bazı oyuncuları yakından takip edecek. Listedeki isimlerden biri Galatasaray'ın Rus yıldızı, bir diğeri Fenerbahçe'nin futbolcusu.