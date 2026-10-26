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Galatasaray - Fenerbahçe Derbisine Avrupa'nın Dev Kulüplerinin Gözlemcileri Geliyor

Galatasaray - Fenerbahçe Derbisine Avrupa'nın Dev Kulüplerinin Gözlemcileri Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.10.2026 - 18:06
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam saat 21.30'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin gözlemcileri derbide iki takımdan bazı oyuncuları yakından takip edecek. Listedeki isimlerden biri Galatasaray'ın Rus yıldızı, bir diğeri Fenerbahçe'nin futbolcusu.

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Batrakov dört dev kulübün radarında.

Batrakov dört dev kulübün radarında.

Galatasaray'ın Rus oyuncusu Aleksey Batrakov, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girdi. Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal ve Liverpool'un genç futbolcuyu takip ettiği belirtildi. Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille karşılaşmalarında gol sevinci yaşadı. Oyuncunun derbide de gözlemcilerin takibinde olması bekleniyor.

Oğuz Aydın tribünden izlenecek.

Oğuz Aydın tribünden izlenecek.

Derbide performansı merak edilen isimlerden biri de Fenerbahçe'nin futbolcusu Oğuz Aydın olacak. Oğuz, Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynadığı karşılaşmada öne çıkan isimlerden biriydi. Galatasaray maçında da tribünden yakından takip edilmesi bekleniyor. Derbi, Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken futbolcular için kendilerini gösterme fırsatı da sunacak.

İki takım derbiye formda geliyor.

İki takım derbiye formda geliyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i deplasmanda 4-2 yenerek derbiye moralli giriyor. Fenerbahçe ise Süper Lig'de son dört maçında kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler Gaziantep FK deplasmanında golsüz berabere kaldı, ardından Eyüpspor'u 8-0 yendi. Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'u da 3-0'lık skorlarla geçen Fenerbahçe, son üç haftada rakip fileleri 14 kez havalandırdı.

Derbi bu akşam 21.30'da başlıyor.

Derbi bu akşam 21.30'da başlıyor.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi bugün, 26 Ekim Pazartesi günü Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Karşılaşmaya Galatasaray'ın sahası RAMS Park ev sahipliği yapacak. Derbi beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak ve şifresiz yayını bulunmuyor. Süper Lig'de 8 maçın sonunda Galatasaray 19 puanla lider, Fenerbahçe ise 16 puanla üçüncü sırada. İki takım en son 26 Nisan 2026'da RAMS Park'ta karşılaşmış ve Galatasaray maçı 3-0 kazanmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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