Koyunlar Düğün Fotoğrafı Çektiren Çifte Unutulmaz Bir Sürpriz Bıraktı

Düğün fotoğraf çekimleri, çiftlerin hayatlarının en özel gününü ölümsüzleştirdiği anlar. O fotoğraflar, bu özel günün en önemli hatıraları olarak nesilden nesile aktarılıyor. Eskiden bu çekimler stüdyoda yapılsa da son dönemde daha çok açık alanalar tercih ediliyor. Ancak deniz kenarları, ormanlar, kırsal alanlar gibi açık havada yapılan çekimlerde işler her zaman senaryoya uygun ilerlemeyebiliyor. Bazen kadraja girenler, günün en çok konuşulan misafirlerine dönüşüyor.

Bir köprünün üzerinde fotoğraf çekimi yaptıran çiftin arkasından aniden koşarak gelen bir koyun sürüsü, çekim anını bambaşka bir boyuta taşıdı. Çiftin önünden geçerken fotoğrafa kendi imzalarını atan koyunlar izleyenlerin içini ısıttı.