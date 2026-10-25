Kapadokya'da Balon Turuna Çıkan İçerik Üreticisi Pek de Romantik Görünmeyen İniş Anlarını Paylaştı

Gün doğumunda gökyüzünü renk renk balonlarla dolduran Kapadokya turları, ülkemizi gezen yerli ve yabancı pek çok ziyaretçinin yapılacaklar listesinin ilk sırasında yer alıyor. Gökyüzünden manzarayı izlemek, rüzgarı hissetmek tarif edilemez bir hisken, tüm balonların havada süzülmesini izlemenin keyfi de bir o kadar büyük. Peki bu romantik yükselişin inişinin nasıl olduğunu hiç merak etmiş miydiniz?

'ozgeeeaksoyy' isimli kullanıcı, Kapadokya'da çıktığı balon turunun iniş anlarını paylaştı. 'Huzurlu bir yolculuk zannederken..' yazısıyla başlayan görüntülerde balonun tarlaya sürüklenerek indiği ve sepetin yan yattığı görüldü. Sepetteki herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken, izleyenler de yapılacaklar listesini tekrar bir gözden geçirdi.

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