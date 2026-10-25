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Kapadokya'da Balon Turuna Çıkan İçerik Üreticisi Pek de Romantik Görünmeyen İniş Anlarını Paylaştı

Kapadokya'da Balon Turuna Çıkan İçerik Üreticisi Pek de Romantik Görünmeyen İniş Anlarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.10.2026 - 09:42

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Gün doğumunda gökyüzünü renk renk balonlarla dolduran Kapadokya turları, ülkemizi gezen yerli ve yabancı pek çok ziyaretçinin yapılacaklar listesinin ilk sırasında yer alıyor. Gökyüzünden manzarayı izlemek, rüzgarı hissetmek tarif edilemez bir hisken, tüm balonların havada süzülmesini izlemenin keyfi de bir o kadar büyük. Peki bu romantik yükselişin inişinin nasıl olduğunu hiç merak etmiş miydiniz?

'ozgeeeaksoyy' isimli kullanıcı, Kapadokya'da çıktığı balon turunun iniş anlarını paylaştı. 'Huzurlu bir yolculuk zannederken..' yazısıyla başlayan görüntülerde balonun tarlaya sürüklenerek indiği ve sepetin yan yattığı görüldü. Sepetteki herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken, izleyenler de yapılacaklar listesini tekrar bir gözden geçirdi. 

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Balon turlarında iniş neden bu kadar garip?

Balon turlarında iniş neden bu kadar garip?

Sıcak hava balonlarında yön, rüzgarın estiği yöne göre belirlendiği için iniş anı bazen beklenenden hareketli geçebiliyor. Balon turlarında iniş öncesinde pilot yolculara kısa bir uyarı yapıyor ve herkesten 'iniş pozisyonu' almasını istiyor. Bu pozisyonda yolcular genellikle sepetin içindeki tutamaklara sıkıca tutunuyor, dizlerini hafifçe bükerek ayakta duruyor ve pilot izin verene kadar yerlerini değiştirmiyor. Rüzgarın o an şiddetlenmesi gibi nedenlerle iniş sert geçebildiği için bu kurala uymak, sepet sürüklense ya da yan yatsa bile yolcuların savrulmasını önlemede büyük önem taşıyor. Kamerayla görüntü alırken bile tutamaktan elini çekmemek bu yüzden önemli.

Sıcak hava balonlarında yükselmek için sepetin üstündeki hava brülörlerle ısıtılıyor, alçalmak içinse balonun üst kısmındaki vana açılarak sıcak hava dışarı bırakılıyor. Pilot yalnızca yüksekliği kontrol edebiliyor, yatay yönde ise rüzgarın estiği yöne gidiliyor. Bu nedenle pilotlar farklı yüksekliklerdeki rüzgar katmanlarından yararlanıyor ve inişi uygun bir açık alana planlıyor. Uçuşu takip eden araç ekipleri de balonun indiği noktaya ulaşarak yolcuları karşılıyor. Yolcuların pilotun talimatlarına uyması, sepetin gökyüzünden yere sağ salim dönmesinin en önemli adımlarından biri.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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