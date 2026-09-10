Kapadokya'da Yürüyüşte Sevgilisini Kaybeden Turist Onu Ummadığı Bir Yerde Buldu
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Türkiye'yi her sene milyonlarca turist ziyaret ediyor ve turistler izlenimlerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Instagram'da dünyayı dolaşan Avustralyalı çift de Kapadokya'da bir yürüyüşe çıktı. Yolda sevgilisini kaybeden kadın onu hiç beklemediği bir yerde buldu. 'Türkiye'de yürüyüş sırasında sevgilimi kaybettim ve onu burada buldum' notuyla paylaşılan video kısa sürede 72 binden fazla beğeni aldı.
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İşte o video:
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Videoya 45 milyon takipçili Natgeotravel dahil pek çok hesap yorum yaptı.
Diğer yabancı hesaplar da Türk misafirperverliğinden dem vurdu.
Video çokça beğenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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