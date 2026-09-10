Kapadokya'da Yürüyüşte Sevgilisini Kaybeden Turist Onu Ummadığı Bir Yerde Buldu

Türkiye'yi her sene milyonlarca turist ziyaret ediyor ve turistler izlenimlerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Instagram'da dünyayı dolaşan Avustralyalı çift de Kapadokya'da bir yürüyüşe çıktı. Yolda sevgilisini kaybeden kadın onu hiç beklemediği bir yerde buldu. 'Türkiye'de yürüyüş sırasında sevgilimi kaybettim ve onu burada buldum' notuyla paylaşılan video kısa sürede 72 binden fazla beğeni aldı.