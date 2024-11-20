Kullanırken Tek Bir Kuruş Bile Harcamadığımız WhatsApp Nasıl Oluyor da Para Kazanabiliyor?

WhatsApp, 2 milyardan fazla kullanıcısıyla hepimizin telefonlarında yer alan bir uygulama. Ancak ücretsiz bir platformun nasıl milyarlarca dolar kazandığı sorusu pek çok kişinin aklını kurcalıyor. Şirketin bu konudaki stratejisi ise hem basit hem de dahiyane. Kullanıcılar değil, işletmeler WhatsApp’in ana gelir kaynağı! İyi de nasıl?

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