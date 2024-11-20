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Kullanırken Tek Bir Kuruş Bile Harcamadığımız WhatsApp Nasıl Oluyor da Para Kazanabiliyor?

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Kullanırken Tek Bir Kuruş Bile Harcamadığımız WhatsApp Nasıl Oluyor da Para Kazanabiliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.11.2024 - 14:31

WhatsApp, 2 milyardan fazla kullanıcısıyla hepimizin telefonlarında yer alan bir uygulama. Ancak ücretsiz bir platformun nasıl milyarlarca dolar kazandığı sorusu pek çok kişinin aklını kurcalıyor. Şirketin bu konudaki stratejisi ise hem basit hem de dahiyane. Kullanıcılar değil, işletmeler WhatsApp’in ana gelir kaynağı! İyi de nasıl?

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Meta’nın çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp, bireysel kullanıcılar için ücretsiz bir uygulama. Ancak işletmeler için aynı durum geçerli değil.

Meta’nın çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp, bireysel kullanıcılar için ücretsiz bir uygulama. Ancak işletmeler için aynı durum geçerli değil.

Özellikle son yıllarda, WhatsApp işletmelere özel araçlar sunarak para kazanmaya başladı. İşletmeler artık uygulama üzerinden müşterileriyle kolayca iletişim kurabiliyor.

Özellikle son yıllarda, WhatsApp işletmelere özel araçlar sunarak para kazanmaya başladı. İşletmeler artık uygulama üzerinden müşterileriyle kolayca iletişim kurabiliyor.

Hatta Hindistan gibi bazı ülkelerde WhatsApp üzerinden otobüs bileti almak bile mümkün.

Meta’nın mesajlaşma bölümünün başkan yardımcısı Nikila Srinivasan’a göre, vizyonları oldukça net: “Müşterilerin ve şirketlerin tüm işlerini mesajlaşma üzerinden halledebileceği bir dünya yaratmak.”

Meta’nın mesajlaşma bölümünün başkan yardımcısı Nikila Srinivasan’a göre, vizyonları oldukça net: “Müşterilerin ve şirketlerin tüm işlerini mesajlaşma üzerinden halledebileceği bir dünya yaratmak.”

Bu sayede işletmeler, WhatsApp’teki özel araçlar ve hizmetler için ücret ödüyor.

WhatsApp üzerinden işletmelerin müşterilere ulaşmasını sağlayan bir diğer model ise reklamlar. Facebook ve Instagram’da gösterilen reklamlar, doğrudan WhatsApp sohbet penceresine yönlendirme linkleri içeriyor.

WhatsApp üzerinden işletmelerin müşterilere ulaşmasını sağlayan bir diğer model ise reklamlar. Facebook ve Instagram’da gösterilen reklamlar, doğrudan WhatsApp sohbet penceresine yönlendirme linkleri içeriyor.

Bu sistem, Meta için büyük bir gelir kapısı. Srinivasan, bu bağlantıların Meta'ya milyarlarca dolar kazandırdığını belirtiyor.

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Yani işletmeler yalnızca WhatsApp'i bir iletişim aracı olarak kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda reklam bütçelerinin büyük bir kısmını da buraya ayırıyor.

Yani işletmeler yalnızca WhatsApp'i bir iletişim aracı olarak kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda reklam bütçelerinin büyük bir kısmını da buraya ayırıyor.

Ücretsiz diyoruz ama gerçekten öyle diyebilir miyiz? Matthew Hodgson’un söylediği gibi, eğer bir hizmet için ödeme yapmıyorsanız, muhtemelen ürün sizsiniz.

Ücretsiz diyoruz ama gerçekten öyle diyebilir miyiz? Matthew Hodgson’un söylediği gibi, eğer bir hizmet için ödeme yapmıyorsanız, muhtemelen ürün sizsiniz.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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