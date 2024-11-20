Kullanırken Tek Bir Kuruş Bile Harcamadığımız WhatsApp Nasıl Oluyor da Para Kazanabiliyor?
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Kullanırken Tek Bir Kuruş Bile Harcamadığımız WhatsApp Nasıl Oluyor da Para Kazanabiliyor?
WhatsApp, 2 milyardan fazla kullanıcısıyla hepimizin telefonlarında yer alan bir uygulama. Ancak ücretsiz bir platformun nasıl milyarlarca dolar kazandığı sorusu pek çok kişinin aklını kurcalıyor. Şirketin bu konudaki stratejisi ise hem basit hem de dahiyane. Kullanıcılar değil, işletmeler WhatsApp’in ana gelir kaynağı! İyi de nasıl?
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Meta’nın çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp, bireysel kullanıcılar için ücretsiz bir uygulama. Ancak işletmeler için aynı durum geçerli değil.
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Özellikle son yıllarda, WhatsApp işletmelere özel araçlar sunarak para kazanmaya başladı. İşletmeler artık uygulama üzerinden müşterileriyle kolayca iletişim kurabiliyor.
Meta’nın mesajlaşma bölümünün başkan yardımcısı Nikila Srinivasan’a göre, vizyonları oldukça net: “Müşterilerin ve şirketlerin tüm işlerini mesajlaşma üzerinden halledebileceği bir dünya yaratmak.”
WhatsApp üzerinden işletmelerin müşterilere ulaşmasını sağlayan bir diğer model ise reklamlar. Facebook ve Instagram’da gösterilen reklamlar, doğrudan WhatsApp sohbet penceresine yönlendirme linkleri içeriyor.
Bu sistem, Meta için büyük bir gelir kapısı. Srinivasan, bu bağlantıların Meta'ya milyarlarca dolar kazandırdığını belirtiyor.
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Yani işletmeler yalnızca WhatsApp'i bir iletişim aracı olarak kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda reklam bütçelerinin büyük bir kısmını da buraya ayırıyor.
Ücretsiz diyoruz ama gerçekten öyle diyebilir miyiz? Matthew Hodgson’un söylediği gibi, eğer bir hizmet için ödeme yapmıyorsanız, muhtemelen ürün sizsiniz.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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