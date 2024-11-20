Kulaklık Gibi Kablolar Neden Hiç Elimizi Sürmesek Bile Sürekli Düğümlenir?

Buralarda bir yerlerde hala Bluetooth kulaklık kullanmayan birilerinin olduğunu biliyoruz... Özellikle kulaklıklarda sıkça yaşadığımız bu can sıkıcı düğümlenme sorunu, aslında tam olarak sizin hatanız değil. Kulaklık kablolarının sürekli birbirine dolanması aslında fizik yasalarının kaçınılmaz bir sonucu. Her ne kadar sinir bozucu olsa da, bu durum bilimsel olarak açıklanabilir bir fenomen. Sizi aşağıya alalım. 👇🏻