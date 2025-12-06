Katy Perry ve Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Aşklarını Instagram'da Paylaştı
Pop dünyasının en parlak yıldızlarından Katy Perry ile Kanada siyasetinin en dikkat çekici isimlerinden Justin Trudeau, aylardır kulaktan kulağa dolaşan aşk iddialarını sonunda doğruladı. Magazin kulislerini hareketlendiren söylentiler, Perry’nin sosyal medyada paylaştığı romantik Tokyo fotoğraflarıyla resmiyet kazandı.
Dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry ve Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau'nun adı bir süredir aşk iddialarıyla anılıyordu.
Katy Perry'nin paylaşımıyla büyük aşk sonunda resmiyete kavuştu.
Katy Perry'nin Justin Trudeau ile paylaştığı videoyu buradan izleyebilirsiniz:
