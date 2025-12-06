onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Katy Perry ve Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Aşklarını Instagram'da Paylaştı

Katy Perry ve Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Aşklarını Instagram'da Paylaştı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.12.2025 - 22:32

Pop dünyasının en parlak yıldızlarından Katy Perry ile Kanada siyasetinin en dikkat çekici isimlerinden Justin Trudeau, aylardır kulaktan kulağa dolaşan aşk iddialarını sonunda doğruladı. Magazin kulislerini hareketlendiren söylentiler, Perry’nin sosyal medyada paylaştığı romantik Tokyo fotoğraflarıyla resmiyet kazandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry ve Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau'nun adı bir süredir aşk iddialarıyla anılıyordu.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry ve Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau'nun adı bir süredir aşk iddialarıyla anılıyordu.

Aynı etkinliklerde yan yana görünmeleriyle dikkat çeken ikilinin yakınlaştığı uzun zamandır konuşuluyordu. Perry, Tokyo gezilerinden paylaştığı samimi ve romantik fotoğraflarla bu söylentileri doğruladı.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry, bir süredir haklarında söylentiler dolaşan Kanada’nın eski Başbakanı Justin Trudeau ile ilgili sessizliğini bozdu ve ilişkilerini resmen duyurdu.

Katy Perry'nin paylaşımıyla büyük aşk sonunda resmiyete kavuştu.

Katy Perry'nin paylaşımıyla büyük aşk sonunda resmiyete kavuştu.

Tarafların bugüne kadar yorum yapmaktan kaçındığı bu birliktelik, Perry’nin paylaşımlarının ardından adeta patlama etkisi yarattı. Hem müzik endüstrisinde hem de uluslararası politika sahnesinde geniş yankı uyandıran bu sürpriz aşk, yeni yılın en çok konuşulan birlikteliklerinden biri olmaya şimdiden aday görünüyor.

Katy Perry'nin Justin Trudeau ile paylaştığı videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın