Aralarında 16 Yaş Fark Var: İbrahim Selim’in Aklını Başından Alan Yeni Aşkı Tanıdık Çıktı!

Şeyma Keten, Oha Diyorum ve YapYap kanallarının kurucusu Melih Abuaf ile aynı ekipte çalışırken ilişki yaşamış, hatta ilişkilerinin bir dönem ciddi bir yola girdiği de konuşulmuştu. 2025’in ilk yarısında ise ikilinin ayrılık kararı aldığı haberleşmişti.

Geçtiğimiz yıl DJ Daye Ay ile nişanlandığı, ancak ilişkinin kısa süre sonra sona erdiği haberleriyle gündeme gelen İbrahim Selim ve bir süre önce sözlenip ayrılan Şeyma Keten'den aşkın ilk pozu geldi.