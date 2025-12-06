onedio
Aralarında 16 Yaş Fark Var: İbrahim Selim’in Aklını Başından Alan Yeni Aşkı Tanıdık Çıktı!

Aralarında 16 Yaş Fark Var: İbrahim Selim’in Aklını Başından Alan Yeni Aşkı Tanıdık Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
06.12.2025 - 14:34

İbrahim Selim’in yeni aşkıyla ilgili iddialar bir süredir konuşuluyordu ama bu kez aşkın ilk pozu geldi. İbrahim Selim’in yeni aşkıyla ilk “aşk pozu” ortaya çıktı, sosyal medya da konuyu anında radarına aldı. Oha Diyorum ekibinden tanıdığımız Şeyma Keten’le adı yan yana anılan Selim’in bu sürpriz yakınlaşması, magazin gündemine yerleşti.

İddialara göre İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten'in bir süredir yakınlaştığı konuşuluyordu, sosyal medyada karşılıklı yapılan kalpli paylaşımlar ise aşkı doğrulamıştı.

Şeyma Keten, İbrahim Selim’in programından bir kareyi kalp emojisiyle paylaştı; Selim de aynı kareyi kendi hesabında paylaşarak “Fotoğraf bile koydu” notunu düştü. Bu tatlı etkileşim kısa sürede “ilişkinin ilanı” olarak yorumlandı.

Detaylardan bahsetmiştik:

Bu yeni aşk gündeme düşer düşmez, haliyle herkesin aklı bir önceki sayfaya gitti.

Şeyma Keten, Oha Diyorum ve YapYap kanallarının kurucusu Melih Abuaf ile aynı ekipte çalışırken ilişki yaşamış, hatta ilişkilerinin bir dönem ciddi bir yola girdiği de konuşulmuştu. 2025’in ilk yarısında ise ikilinin ayrılık kararı aldığı haberleşmişti.

Geçtiğimiz yıl DJ Daye Ay ile nişanlandığı, ancak ilişkinin kısa süre sonra sona erdiği haberleriyle gündeme gelen İbrahim Selim ve bir süre önce sözlenip ayrılan Şeyma Keten'den aşkın ilk pozu geldi.

Kalpli story’lerle güçlenen aşk iddiası, bu kez ikiliye ait ilk fotoğrafın ortaya çıkmasıyla daha da konuşulur oldu.

Basına yansıyan bilgilere göre İbrahim Selim’in 46, Ayşe Şeyma Keten’in 30 yaşında olduğu ortaya çıkarken ikilinin aralarındaki 16 yaş farkı dikkat çekti.

