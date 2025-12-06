Aralarında 16 Yaş Fark Var: İbrahim Selim’in Aklını Başından Alan Yeni Aşkı Tanıdık Çıktı!
İbrahim Selim’in yeni aşkıyla ilgili iddialar bir süredir konuşuluyordu ama bu kez aşkın ilk pozu geldi. İbrahim Selim’in yeni aşkıyla ilk “aşk pozu” ortaya çıktı, sosyal medya da konuyu anında radarına aldı. Oha Diyorum ekibinden tanıdığımız Şeyma Keten’le adı yan yana anılan Selim’in bu sürpriz yakınlaşması, magazin gündemine yerleşti.
İddialara göre İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten'in bir süredir yakınlaştığı konuşuluyordu, sosyal medyada karşılıklı yapılan kalpli paylaşımlar ise aşkı doğrulamıştı.
Bu yeni aşk gündeme düşer düşmez, haliyle herkesin aklı bir önceki sayfaya gitti.
Kalpli story’lerle güçlenen aşk iddiası, bu kez ikiliye ait ilk fotoğrafın ortaya çıkmasıyla daha da konuşulur oldu.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
