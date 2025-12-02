onedio
Aşkını Ele Verdi: İbrahim Selim Kalpli Paylaşımıyla Yeni Bir İlişkiye Başladığını Adeta Belgelemiş Oldu

Aşkını Ele Verdi: İbrahim Selim Kalpli Paylaşımıyla Yeni Bir İlişkiye Başladığını Adeta Belgelemiş Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.12.2025 - 08:43

Havada aşk kokusu var! Ünlü sunucu ve oyuncu İbrahim Selim cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programıyla geniş bir kitleye ulaşan Selim, bu kez programıyla değil aşk hayatıyla gündemde. Instagram’daki son paylaşımlarında yeni bir aşka yelken açtığı iddialarına neden olan ünlü sunucu, kalpli storylerle herkesi heyecanlandırdı. 

İşte detaylar ❤️👇

Oyunculuk kariyerinden talk show sunuculuğuna uzanan geniş bir yelpazede gördüğümüz İbrahim Selim, son yıllarda en çok "İbrahim Selim ile Bu Gece" programıyla gündeme geliyor.

Oyunculuk kariyerinden talk show sunuculuğuna uzanan geniş bir yelpazede gördüğümüz İbrahim Selim, son yıllarda en çok "İbrahim Selim ile Bu Gece" programıyla gündeme geliyor.

Ölümlü Dünya, Ulan İstanbul, Leyla ile Mecnun, Poyraz Karayel ve Güllerin Savaşı gibi sevilen yapımlarda rol alan Selim, kendine has mizahıyla büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. 

Şimdilerde Kelime Oyunu’yla da ekranda olan ünlü isim, bu kez projeleriyle değil özel hayatıyla konuşuluyor.

Instagram'da yaptığı son paylaşım, yeni bir aşka yelken açtığı iddialarını güçlendirdi.

Instagram’da yaptığı son paylaşım, yeni bir aşka yelken açtığı iddialarını güçlendirdi.

Şeyma Keten isimli bir hanımefendi, İbrahim Selim’in programından bir kareyi kalp emojisiyle paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Bu paylaşımı fark eden Selim ise aynısını kendi hesabında paylaşıp üzerine 'Fotoğraf bile koydu🥹❤️' notunu düştü. İkilinin bu hamleleri de 'Havada aşk kokusu var' dedirtti. Öte yandan çiftin aralarındaki yaş farkının 16 olduğu konuşuluyor. Bakalım ilişki iddialarına bir yanıt gelecek mi? Bekleyip göreceğiz...

