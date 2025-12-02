Aşkını Ele Verdi: İbrahim Selim Kalpli Paylaşımıyla Yeni Bir İlişkiye Başladığını Adeta Belgelemiş Oldu
Havada aşk kokusu var! Ünlü sunucu ve oyuncu İbrahim Selim cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programıyla geniş bir kitleye ulaşan Selim, bu kez programıyla değil aşk hayatıyla gündemde. Instagram’daki son paylaşımlarında yeni bir aşka yelken açtığı iddialarına neden olan ünlü sunucu, kalpli storylerle herkesi heyecanlandırdı.
İşte detaylar ❤️👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyunculuk kariyerinden talk show sunuculuğuna uzanan geniş bir yelpazede gördüğümüz İbrahim Selim, son yıllarda en çok "İbrahim Selim ile Bu Gece" programıyla gündeme geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Instagram’da yaptığı son paylaşım, yeni bir aşka yelken açtığı iddialarını güçlendirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın