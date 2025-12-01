onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tığ Gibi Kalmış: 6 Ayda 25 Kilo Veren Işın Karaca Günden Güne Erimeye Devam Ediyor!

Tığ Gibi Kalmış: 6 Ayda 25 Kilo Veren Işın Karaca Günden Güne Erimeye Devam Ediyor!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.12.2025 - 14:57

Güçlü sesi ve yıllardır süren sahne performanslarıyla müzik dünyasında ayrı bir yeri olan Işın Karaca, bir süredir büyük değişimiyle gündemde. Geçtiğimiz aylarda 25 kilo verdiğini açıklayan Karaca, dün gece Gaziantep’te 2.500 kişilik dev bir düğünde sahne aldı. Zayıflığıyla övgü yağmuruna tutulan ünlü şarkıcı, tarzıyla da dikkatleri üzerine çekti.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Müziğin güçlü seslerinden Işın Karaca son olarak verdiği kilolarla magazin gündeminde yer aldı.

Müziğin güçlü seslerinden Işın Karaca son olarak verdiği kilolarla magazin gündeminde yer aldı.

Ünlü şarkıcı, bir sahne öncesi verdiği bir röportajda 6 ayda toplam 25 kilo verdiğini açıklamış, sırrını ise “En büyük sırrım yememek. Yemeyince oluyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum ve keyfim yerinde. Sağlık her şeyden önemli” sözleriyle paylaşmıştı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Günden güne erimeye devam eden ünlü şarkıcı son olarak dün gece Gaziantep’te 2.500 kişilik bir düğünde sahne aldı.

Günden güne erimeye devam eden ünlü şarkıcı son olarak dün gece Gaziantep’te 2.500 kişilik bir düğünde sahne aldı.

Sahne performansından kareler paylaşan Karaca’nın zayıflığı ve incelen yüz hattı dikkatlerden kaçmadı. Sahne kostümüyle çok daha fit görünen sanatçı, adeta yıllar öncesindeki enerjisine geri dönmüş gibiydi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın