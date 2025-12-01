Tığ Gibi Kalmış: 6 Ayda 25 Kilo Veren Işın Karaca Günden Güne Erimeye Devam Ediyor!
Güçlü sesi ve yıllardır süren sahne performanslarıyla müzik dünyasında ayrı bir yeri olan Işın Karaca, bir süredir büyük değişimiyle gündemde. Geçtiğimiz aylarda 25 kilo verdiğini açıklayan Karaca, dün gece Gaziantep’te 2.500 kişilik dev bir düğünde sahne aldı. Zayıflığıyla övgü yağmuruna tutulan ünlü şarkıcı, tarzıyla da dikkatleri üzerine çekti.
Müziğin güçlü seslerinden Işın Karaca son olarak verdiği kilolarla magazin gündeminde yer aldı.
Günden güne erimeye devam eden ünlü şarkıcı son olarak dün gece Gaziantep’te 2.500 kişilik bir düğünde sahne aldı.
