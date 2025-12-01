onedio
VJ Bülent, Ünlü Bir Popçunun Kendisine Kurduğu Komployu ve Ahlaksız Talebini Yıllar Sonra İfşa Etti!

Gülistan Başköy
01.12.2025 - 10:57

90’larda ekranların en çok izlenen yüzlerinden biri olan Kral TV deyince ilk aklımıza gelen isim VJ Bülent, yıllar sonra öyle açıklamalar yaptı ki sosyal medya yerinden oynadı. Farklı tarzı, sivri dili ve eğlenceli sunumuyla bir dönemin ikonik ekran yüzü olan gerçek adıyla Bülent Çarıkçı, 53 yaşına gelene kadar yaşadıklarını anlatırken adeta içini döktü. Özellikle 'Benden kadın isteyen popçular oldu' itirafları ağızları açık bıraktı. 

Kaynak: Radikal Tahammülsüz

90’ların müzik kanalı Kral TV’de tam 14 yıl boyunca sunuculuk yapan VJ Bülent'i mutlaka hatırlarsınız.

Renkli tarzı, enerjik sunumu, sivri dili ve kimsede olmayan ekran hakimiyetiyle dönemin ikonik sunucularından biriydi. Yıllar sonra sessizliğini bozdu ve çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

53 yaşına gelene kadar inanılmaz şeyler yaşadığını söyleyen Bülent Çarıkçı, açıklamalarında şu sözleri kullandı:

“Neler yaşadım 53 yaşına gelene kadar. 53 takla attım şu hayatın içinde. Ne yamukluklar, neler neler gördüm. Benden kadın isteyen popçular oldu. İsim veremem, o kadar aşağılık insanlar vardı.”

Çarıkçı, özellikle bir ismi ima ederek sosyal medyada bomba etkisi yarattı:

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
