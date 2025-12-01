VJ Bülent, Ünlü Bir Popçunun Kendisine Kurduğu Komployu ve Ahlaksız Talebini Yıllar Sonra İfşa Etti!

Renkli tarzı, enerjik sunumu, sivri dili ve kimsede olmayan ekran hakimiyetiyle dönemin ikonik sunucularından biriydi. Yıllar sonra sessizliğini bozdu ve çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

53 yaşına gelene kadar inanılmaz şeyler yaşadığını söyleyen Bülent Çarıkçı, açıklamalarında şu sözleri kullandı:

“Neler yaşadım 53 yaşına gelene kadar. 53 takla attım şu hayatın içinde. Ne yamukluklar, neler neler gördüm. Benden kadın isteyen popçular oldu. İsim veremem, o kadar aşağılık insanlar vardı.”