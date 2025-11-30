onedio
Gıybet Kazanı Kaynadı: Kasım Ayına Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Gıybet Kazanı Kaynadı: Kasım Ayına Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.11.2025 - 15:42

1-30 Kasım 2025 tarihlerinde yaşanan skandal magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu? Merak edilen tüm gelişmeleri sizler için derledik…

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Barışma İhtimali Artık Yok!

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Barışma İhtimali Artık Yok!

Yaklaşık 3 yıl aşk yaşayan ve geçtiğimiz Ağustos ayında ilişkilerini sonlandıran Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın sosyal medyada birbirlerini takip etmeleri tekrar barışma ihtimalini doğurmuştu. Ancak son hamleleri bu ihtimali öldürdü.

Zararları Dudak Uçuklattı!

Zararları Dudak Uçuklattı!

Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftinin ABD'deki evleri yangından büyük zarar görmüştü. Son olarak kayıplarının listesi açıklandı. Saat'in ikonik gelinliği de yangında kül olmuş.

Mütevazılığını Konuşturdu!

Mütevazılığını Konuşturdu!

Megastar Tarkan 6 yıl sonra İstanbul'da konser vermeye hazırlanıyor. Kulis istekleriyle şaşırttı.

Boşanacakları İddia Edilmişti!

Boşanacakları İddia Edilmişti!

Kısa süre önce ilk bebeklerini kucaklarına alan İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın boşanma iddiası asılsız çıktı. Çiftin herhangi bir boşanma kararı almadığı ortaya çıktı.

Tanıdık Çıktılar!

Tanıdık Çıktılar!

Miss Universe 2025'te ülkemizi temsil eden Ceren Arslan, Afra Saraçoğlu'yla aynı lisede okuduklarını paylaştı. Ancak Saraçoğlu'nun kendisini bu süreçte hiç aramadığını açıkladı. 'Kırgın değilim' dedi.

Bez Bebek Setindeki Skandallar Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Bez Bebek Setindeki Skandallar Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Asena Keskinci, birlikte rol aldığı Evrim Akın'ın kendisine psikolojik şiddet uyguladığını ve uzun yıllardır da babası ile birlikte olduğunu ifşa etti.

Hazal Kaya Diş Estetiğiyle Gündem Oldu

Hazal Kaya Diş Estetiğiyle Gündem Oldu

Sekizinci Aile dizisinin galasında yeni dişleriyle dikkat çeken Hazal Kaya'ya sosyal medyadan eleştiri yağdı.

Ahu Yağtu Bora Cengiz'le Yeni Aşka Yelken Açtı!

Ahu Yağtu Bora Cengiz'le Yeni Aşka Yelken Açtı!

Güzel oyuncu Ahu Yağtu'nun kendisinden 13 yaş küçük meslektaşı Bora Cengiz'le birlikte olduğu ortaya çıktı.

Muazzez Abacı Hayatını Kaybetti

Muazzez Abacı Hayatını Kaybetti

Türk sanat müziğinin duayen isimlerinden biri olan Muazzez Abacı doğum gününde vefat etti.

Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş'ın Ekşi Sözlük'te Atıştığı İddiası

Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş'ın Ekşi Sözlük'te Atıştığı İddiası

Stand-up Gösterileriyle tanınan Özgür Turhan, 9 ay önce Deniz Bağdaş ile boşanmıştı. İkilinin Ekşi Sözlük'te birbirlerine girdiği iddia edildi.

Sürpriz Aşk

Sürpriz Aşk

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan ve güzel oyuncu Gökçe Ayyıldız'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Takipsizlik Kararı Verildi

Takipsizlik Kararı Verildi

Uyuşturucu operasyonuyla ilgili bir gelişme yaşandı. 19 isimle başlayan soruşturmada son olarak 7 ünlü için savcılık takipsizlik kararı verildi.

Tuğyan'ın İfadesinin Tamamı Ortaya Çıktı

Tuğyan'ın İfadesinin Tamamı Ortaya Çıktı

Hayatını kaybeden Güllü'nün kızı Tuğyan'ın 'Annemi öldürmek istiyorum' içerikli mesajlar attığı iddia edilmişti. İfadesinin tamamını Gazeteci Emrullah Erdinç paylaştı.

Ölmeden Önceki Son Anları Ortaya Çıktı

Ölmeden Önceki Son Anları Ortaya Çıktı

Trafik Kazasında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Engin Çağlar'ın ölmeden önceki son görüntüleri gündem oldu.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
