Ünlü Şarkıcı Muazzez Abacı Doğum Gününde Hayatını Kaybetti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.11.2025 - 19:29

Birkaç hafta ABD'de kalp krizi geçirdiği öğrenilen ve sonrasında yaşanan komplikasyonlar sebebiyle yoğun bakıma kaldırılan türk sanat müziğinin duayen ismi Muazzez Abacı'dan acı haber geldi.

Türk sanat müziğinin duayen isimlerinden biri olan Muazzez Abacı, ne yazık ki hayatını kaybetti.

31 Ekim'de ABD'de kalp krizi geçirdiğini öğrendiğimiz Muazzez Abacı'nın kalbine stent takıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Doktorlarının sonraki kontrollerinde ise anjiyo sırasında kullanılan kontrastlı sıvının böbreklerde sorun yarattığı belirtilmişti. 

Usta sanatçının menajeri Taner Budak, 'Böbrekler görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerleri su toplamıştır. Bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıkmıştır. Tedavisine yoğun bakımda devam edilmektedir.  Bu süreçte tüm dualarımız Muazzez Abacı için.' açıklamasında bulunmuştu.

Acı haberi menajeri Taner Budak duyurdu. Muazzez Abacı bugün, 78 yaşında, doğum gününde hayatını kaybetti.

'Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 12 Kasım 2025 tarihinde, 78. doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak' ifadeleri kullanıldı.

