Ünlü Şarkıcı Muazzez Abacı Doğum Gününde Hayatını Kaybetti
Birkaç hafta ABD'de kalp krizi geçirdiği öğrenilen ve sonrasında yaşanan komplikasyonlar sebebiyle yoğun bakıma kaldırılan türk sanat müziğinin duayen ismi Muazzez Abacı'dan acı haber geldi.
Türk sanat müziğinin duayen isimlerinden biri olan Muazzez Abacı, ne yazık ki hayatını kaybetti.
Acı haberi menajeri Taner Budak duyurdu. Muazzez Abacı bugün, 78 yaşında, doğum gününde hayatını kaybetti.
