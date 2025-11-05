onedio
Muazzez Abacı Kimdir? Türk Müziğinin Efsane İsmi Muazzez Abacı’nın Sağlık Durumu Nasıl, Hastalığı Ne?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.11.2025 - 14:09

Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz sesi ve Devlet Sanatçısı unvanına sahip Muazzez Abacı, Amerika’da yaşadığı sağlık sorunlarıyla yeniden gündeme geldi. Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası anjiyo olan ve stent takılan sanatçı, tedavi sürecinde yaşanan komplikasyonlar nedeniyle yeniden yoğun bakıma alındı.

İşte Muazzez Abacı’nın hayatı, kariyeri ve sağlık durumuna dair tüm detaylar...

Muazzez Abacı Kimdir?

Hicran Muazzez Abacı, 2 Kasım 1947’de Ankara’da doğdu. Türk Sanat Müziği’nin en güçlü seslerinden biri olarak kabul edilen sanatçı, 1966 yılında Ankara Radyosu’nun açtığı sınavı kazanarak profesyonel müzik kariyerine adım attı.

1973’te 'Bir Sen Kaldın İçimde' adlı ilk plağını yayımlayan Abacı, kısa sürede dönemin en tanınan assolistlerinden biri haline geldi. 1980’li yıllarda 'Şakayık', 'Vurgun', 'Sensiz Olmadı' ve 'Sevdiklerinizle' gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. 1998 yılında Kültür Bakanlığı’nın tavsiyesiyle Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü.

Muazzez Abacı Kaç Yaşında?

Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 77 yaşındadır.

Muazzez Abacı Nereli?

Muazzez Abacı, Ankara doğumludur.

Muazzez Abacı Evli mi? Muazzez Abacı'nın Eşi

Muazzez Abacı, hayatı boyunca birkaç kez evlilik yapmıştır. İlk evliliğini polis memuru Abdurrahman Abacı ile gerçekleştiren sanatçı, bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. İkinci evliliğini avukat Atilla Kurtbaş ile yapan Abacı’nın bu evliliği iki yıl sürmüştür.

Daha sonra 1980-1983 yılları arasında Hasan Heybetli ile, 1989 yılında ise Bulut Koraltürk ile evlenmiştir. Günümüzde evli değildir.

Muazzez Abacı’nın Çocukları Var mı?

Muazzez Abacı’nın bir kızı vardır. Kızı Saba Abacı, sanatçının ilk eşi Abdurrahman Abacı ile olan evliliğinden dünyaya gelmiştir. 1969 doğumlu olan Saba Abacı, doktor olarak yaşamını sürdürmektedir.

Sanatçının diğer evliliklerinden çocuğu olmamıştır. Abacı’nın eski eşi Abdurrahman Abacı, 2024 yılında vefat etmiştir.

Muazzez Abacı’nın Sağlık Durumu Nasıl?

Muazzez Abacı, geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri’nde geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası anjiyo olmuş ve stent takılmıştır. İlk müdahalenin ardından normal serviste tedavi gören sanatçı, kısa süre sonra komplikasyonlar nedeniyle yeniden yoğun bakıma alınmıştır.

Menajeri Taner Budak tarafından yapılan açıklamada, Abacı’nın böbrek fonksiyonlarında zayıflama görüldüğü ve bu nedenle ciğerlerinde sıvı birikimi (ödem) oluştuğu ifade edilmiştir.

Muazzez Abacı’nın Hastalığı Ne?

Sanatçının hastalığı, anjiyo sırasında damarları görüntülemek için kullanılan kontrast sıvısının böbreklerinde yarattığı yan etkilerden kaynaklanmaktadır. Bu durum, böbrek fonksiyonlarının zayıflamasına ve vücutta sıvı birikimine yol açmıştır.

Böbreklerin tam kapasite çalışmaması sonucu oluşan sıvı, ciğerlerde birikmiş ve nefes darlığına neden olmuştur. Doktorları tarafından durumu yakından takip edilen Muazzez Abacı’nın tedavisi, Amerika’daki hastanede yoğun bakım koşullarında devam etmektedir.

