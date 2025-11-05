Muazzez Abacı Kimdir? Türk Müziğinin Efsane İsmi Muazzez Abacı’nın Sağlık Durumu Nasıl, Hastalığı Ne?

Muazzez Abacı, hayatı boyunca birkaç kez evlilik yapmıştır. İlk evliliğini polis memuru Abdurrahman Abacı ile gerçekleştiren sanatçı, bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. İkinci evliliğini avukat Atilla Kurtbaş ile yapan Abacı’nın bu evliliği iki yıl sürmüştür.

Daha sonra 1980-1983 yılları arasında Hasan Heybetli ile, 1989 yılında ise Bulut Koraltürk ile evlenmiştir. Günümüzde evli değildir.

Muazzez Abacı’nın Çocukları Var mı?

Muazzez Abacı’nın bir kızı vardır. Kızı Saba Abacı, sanatçının ilk eşi Abdurrahman Abacı ile olan evliliğinden dünyaya gelmiştir. 1969 doğumlu olan Saba Abacı, doktor olarak yaşamını sürdürmektedir.

Sanatçının diğer evliliklerinden çocuğu olmamıştır. Abacı’nın eski eşi Abdurrahman Abacı, 2024 yılında vefat etmiştir.