Muazzez Abacı Kimdir? Türk Müziğinin Efsane İsmi Muazzez Abacı’nın Sağlık Durumu Nasıl, Hastalığı Ne?
Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz sesi ve Devlet Sanatçısı unvanına sahip Muazzez Abacı, Amerika’da yaşadığı sağlık sorunlarıyla yeniden gündeme geldi. Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası anjiyo olan ve stent takılan sanatçı, tedavi sürecinde yaşanan komplikasyonlar nedeniyle yeniden yoğun bakıma alındı.
İşte Muazzez Abacı’nın hayatı, kariyeri ve sağlık durumuna dair tüm detaylar...
Muazzez Abacı Kimdir?
Muazzez Abacı Evli mi? Muazzez Abacı'nın Eşi
Muazzez Abacı’nın Sağlık Durumu Nasıl?
Muazzez Abacı’nın Hastalığı Ne?
