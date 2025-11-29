Kayıpları Dudak Uçuklattı: Kenan Doğulu ve Beren Saat Çiftinin Kül Olan Özel Eşyaları Ortaya Çıktı!
ABD’nin Los Angeles kentindeki büyük yangında birçok ünlü ismin evi küle dönmüştü. Bu isimler arasında Beren Saat ile Kenan Doğulu da yer alıyordu. Yangını yardımcılarının “Burası cehennem, ev yanıyor!” telefonu ile öğrenen ünlü çift günlerce büyük üzüntü yaşamıştı. Aradan aylar geçmesine rağmen sigorta sürecinin hala çözülememesi ise ikiliyi daha da yıprattı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; yangında yok olan “bir daha asla geri gelmeyecek” parçaların listesi ise ortaya çıktı. Kül olanlar arasında bir milyon dolarlık stüdyo, koleksiyon gitarlar ve Beren Saat’in ikonik gelinliği bile var…
ABD’nin Los Angeles kentinde 7 Ocak’ta başlayan ve bölgeyi adeta harabeye çeviren büyük yangında yüzlerce yapı zarar görürken, çok sayıda ünlü ismin de evleri küle dönmüştü.
Şarkıcı o günden bu yana neredeyse her gün Amerikalı avukatı ve sigorta şirketiyle görüşüyor ancak 11 ay geçmesine rağmen sonuç hala netleşmedi.
Yangında küle dönen ve artık geri getirilemeyen özel eşyalar ise şöyle:
