Kayıpları Dudak Uçuklattı: Kenan Doğulu ve Beren Saat Çiftinin Kül Olan Özel Eşyaları Ortaya Çıktı!

Gülistan Başköy
29.11.2025 - 11:51

ABD’nin Los Angeles kentindeki büyük yangında birçok ünlü ismin evi küle dönmüştü. Bu isimler arasında Beren Saat ile Kenan Doğulu da yer alıyordu. Yangını yardımcılarının “Burası cehennem, ev yanıyor!” telefonu ile öğrenen ünlü çift günlerce büyük üzüntü yaşamıştı. Aradan aylar geçmesine rağmen sigorta sürecinin hala çözülememesi ise ikiliyi daha da yıprattı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; yangında yok olan “bir daha asla geri gelmeyecek” parçaların listesi ise ortaya çıktı. Kül olanlar arasında bir milyon dolarlık stüdyo, koleksiyon gitarlar ve Beren Saat’in ikonik gelinliği bile var…

ABD’nin Los Angeles kentinde 7 Ocak’ta başlayan ve bölgeyi adeta harabeye çeviren büyük yangında yüzlerce yapı zarar görürken, çok sayıda ünlü ismin de evleri küle dönmüştü.

Yangından etkilenenler arasında, ABD’de yaşayan Hollywood yıldızları Mel Gibson, Paris Hilton, Billy Crystal, Adam Brody ve Tom Hanks gibi isimlerle birlikte Türkiye’den Beren Saat - Kenan Doğulu çifti de vardı.

Ünlü çiftin Pacific Palisades bölgesindeki 2.5 milyon dolarlık tek katlı villaları, alevlerin arasında tamamen yok oldu. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; çift yangını, eve haftada bir temizlik ve kontrol için giden yardımcılarının paniğe kapılmış halde arayarak “Burası cehennem! Ev yanıyor, kaçıyoruz!” demesiyle öğrendi. Yardımcılardan kısa süre sonra gelen videolar ise evin tamamen kül olduğunu gösteriyordu. İddiaya göre Kenan Doğulu yangını öğrendiğinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Şarkıcı o günden bu yana neredeyse her gün Amerikalı avukatı ve sigorta şirketiyle görüşüyor ancak 11 ay geçmesine rağmen sonuç hala netleşmedi.

Aynı yangında evini kaybeden komşuları “Sadece 1 milyon dolar vereceklermiş, bu parayla aynı evi yeniden inşa edemeyiz” diyerek tepki gösterirken, çiftin yeni ev yapım maliyetinin 5 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Kenan Doğulu yaşadıkları kaybı şu sözlerle anlattı:

“Süreç çok ağır ilerliyor. Bu ikimizi de çok üzüyor. Her gün avukat ve sigortacılarla görüşüyoruz. Giden sadece ev değil... Bir daha gelmeyecek olan bazı parçalar ve ortak anılarımız.”

Yangında küle dönen ve artık geri getirilemeyen özel eşyalar ise şöyle:

  • Yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki profesyonel müzik stüdyosu

  • Bazı özel ses kayıtları ve arşivler

  • Dünyaca ünlü müzayedelerden topladığı 15 adet limitli üretim gitar

  • Beren Saat’in 2014’te evlendiği ikonik gelinliği

  • Düğünlerine ait tüm video ve fotoğraf arşivi

  • Yıllar içinde topladıkları 50’ye yakın tablo ve heykel

Çift, kaybettikleri tüm anılara rağmen bölgeden taşınmayı düşünmüyor. İnşaat başladığında yeniden Los Angeles’ta yaşamaya devam edecekler.

