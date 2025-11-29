Serenay Sarıkaya ile Aşkları Çok Daha Eskiymiş: Mert Demir Romantik İtiraflarıyla X'i Salladı!
Ünlü şarkıcı Mert Demir bu kez itiraflarıyla sosyal medyada gündem oldu. Serenay Sarıkaya ile ilişkisinin “Ateşe Düştüm” şarkısından sonra başladığı sanılıyordu ancak gerçek bambaşkaymış. Genç şarkıcı, iki yıldır birlikte olduklarını ve bunu özellikle gözlerden uzak yaşadıklarını açıkladı. Üstelik Demir, romantikliğini konuşturarak her gün biricik sevgilisine çiçek almadan eve gitmediğini anlattı. O sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü şarkıcı Mert Demir ve biricik sevgilisi Serenay Sarıkaya magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftlerden.
Genç şarkıcı katıldığı bir programda, Serenay Sarıkaya ile aşklarının çok daha öncesine dayandığını anlattı.
Mert Demir’in söyledikleri arasında en çok konuşulan ise günlük rutini oldu.
