Serenay Sarıkaya ile Aşkları Çok Daha Eskiymiş: Mert Demir Romantik İtiraflarıyla X'i Salladı!

Gülistan Başköy
29.11.2025 - 09:57

Ünlü şarkıcı Mert Demir bu kez itiraflarıyla sosyal medyada gündem oldu. Serenay Sarıkaya ile ilişkisinin “Ateşe Düştüm” şarkısından sonra başladığı sanılıyordu ancak gerçek bambaşkaymış. Genç şarkıcı, iki yıldır birlikte olduklarını ve bunu özellikle gözlerden uzak yaşadıklarını açıkladı. Üstelik Demir, romantikliğini konuşturarak her gün biricik sevgilisine çiçek almadan eve gitmediğini anlattı. O sözleri sosyal medyada gündem oldu.

İşte detaylar 👇

Ünlü şarkıcı Mert Demir ve biricik sevgilisi Serenay Sarıkaya magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftlerden.

Ünlü şarkıcı Mert Demir ve biricik sevgilisi Serenay Sarıkaya magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftlerden.

Çiftin ilk kez 'Ateşe Düştüm' şarkısı sırasında yan yana geldiğini biliyorduk. Serenay Sarıkaya’ınn şarkının back vokallerinde yer aldığı ortaya çıkınca sosyal medya 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' diye çalkalanmıştı. Herkes ilişkiyi şarkıyla birlikte başladığını düşünürken, Mert Demir cephesinden gelen açıklama tüm taşları yerinden oynattı.

Genç şarkıcı katıldığı bir programda, Serenay Sarıkaya ile aşklarının çok daha öncesine dayandığını anlattı.

Mert Demir’in söyledikleri arasında en çok konuşulan ise günlük rutini oldu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

