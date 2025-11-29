onedio
Kısmetse Olur'un Gelin Adayları Ayla ve Beliz Saç Saça Baş Başa Kavga Etti, Damat Adayları Zor Ayırdı!

Gülistan Başköy
29.11.2025 - 09:04

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni sezonuyla yine gündemden düşmüyor. Evin gelin adayları bu kez tansiyonu öyle yükseltti ki, tartışma laf dalaşından çıkıp fiziksel müdahaleye dönüştü. Son bölümde Ayla ve Beliz arasında başlayan atışma, saniyeler içinde büyüyerek büyük bir gerilime sahne oldu. Damat adaylarının araya girmesiyle ortam zor sakinleşti. O anlar kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan videolarından biri haline geldi. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Fenomen program Kısmetse Olur olaylı bölümleriyle hız kesmeden devam ediyor.

Bir dönem televizyon ekranlarında büyük yankı uyandıran format, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla Amazon Prime’da yenilenmiş kadrosuyla izleyici karşısına çıktı. Yeni sezon yarışmacıları en az önceki sezon kadar iddialı, enerjik ve tartışmalı. Programın son bölümünde ise tansiyon adeta tavan yaptı.

Gelin adayları Ayla ve Beliz arasındaki atışma bu kez kontrolden çıktı.

