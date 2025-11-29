Kısmetse Olur'un Gelin Adayları Ayla ve Beliz Saç Saça Baş Başa Kavga Etti, Damat Adayları Zor Ayırdı!
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni sezonuyla yine gündemden düşmüyor. Evin gelin adayları bu kez tansiyonu öyle yükseltti ki, tartışma laf dalaşından çıkıp fiziksel müdahaleye dönüştü. Son bölümde Ayla ve Beliz arasında başlayan atışma, saniyeler içinde büyüyerek büyük bir gerilime sahne oldu. Damat adaylarının araya girmesiyle ortam zor sakinleşti. O anlar kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan videolarından biri haline geldi.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
Fenomen program Kısmetse Olur olaylı bölümleriyle hız kesmeden devam ediyor.
Gelin adayları Ayla ve Beliz arasındaki atışma bu kez kontrolden çıktı.
